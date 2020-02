C’est le classement de la Ligue de Santander après le triomphe de Barcelone contre Getafe

Il Barcelone continuez à ajouter trois par trois et co-leader du classement de la Ligue de Santander est placé, à égalité de points avec le Real Madrid. Après leur victoire contre Getafe au Camp Nou 2-1, les élèves de Quique Setién ajoutent 52 points et poursuivent leur combat pour le leadership avec les blancs, qui recevront le Celta ce dimanche à Santiago Bernabéu.

Griezmann a ouvert la boîte après que le VAR a annulé un but pour Nyom pour faute sur Umtiti. De là, il a grandi le Barcelone qui a marqué le deuxième peu de temps après grâce à la médiation de Sergi Roberto. Ils ont mis la terre entre les deux avant la pause pour obtenir trois points clés qui leur permettent de mettre la pression sur l’éternel rival.

Bien que le Getafe serré après le but d’Angel, n’a pas réussi à surmonter et ils restent en position Champions mais ils voient leur différence réduite avec l’Atlético après le tirage des matelas vendredi à Mestalla contre Valence.

En plus de Barcelone – Getafe, le duel entre Majorque et Alavés qui s’est terminé par la victoire des Baléares 1-0 grâce à l’objectif de Cucho Hernández. Ce triomphe permet à Majorque de prendre l’air et de dormir ce samedi en dehors des lieux de relégation, alors que l’équipe de babazorro est toujours quatorzième.