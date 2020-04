C’est l’hôtel exclusif où Ronaldinho sera assigné à résidence (PHOTOS)

Source: Twitter @SC_ESPN

Mardi dernier Ronaldinho est sorti du prison où il était Hypothèse, Paraguay; cependant, il continuera d’être arrêté dans un luxueux y hôtel exclusif.

Ronaldinho sera en vertu de la loi paraguayenne dans le hôtel Palmarogaqui est l’un des plus luxueux et cher de la capitale de Paraguay, car y rester coûte entre 80 $ et 90 $ par nuit.

L’ancien joueur de Barcelone et son frère sont les seuls locataires de l’endroit en ce moment, car en raison de l’urgence sanitaire du coronavirus, ils ne reçoivent pas de touristes.

La procédure judiciaire contre Ronaldinho Il continuera dans cet endroit après avoir été arrêté le 6 mars pour être entré sur le territoire paraguayen avec faux documents.

C’est l’hôtel où séjourne la star brésilienne:

