McLaren Il a présenté le nouveau MCL35 jeudi après-midi, la voiture qu’ils conduiront Carlos Sainz et Lando Norris cette saison. «Je l’aime, je l’aime beaucoup. Il est plus étroit, plus mince et a fière allure, et surtout, nous savons qu’il reste beaucoup de travail pour être définitivement meilleur », a-t-il expliqué. Carlos Sainz dans la présentation à Woking.