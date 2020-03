C’est l’impulsion pour le numéro un

Suivez le pouls entre Rafa Nadal et Novak Djokovic pour avoir remporté l’ATP numéro un. L’Espagnol a accompli sa mission de conquérir le titre à Acapulco, pour la troisième fois de sa carrière, mais le Serbe a également fait ses devoirs pour garder le trône du tennis. De plus, il a creusé l’écart avec les Espagnols à 370 points en soulevant le titre à Dubaï. Indian Wells sera le théâtre d’une nouvelle bataille pour le numéro un, bien que le Serbe commence avec un avantage.

Après avoir renoncé au numéro un mondial à Melbourne, Rafa Nadal est réapparu cette semaine en compétition avec sa présence à Acapulco, où il avait la possibilité de regagner le trône, désormais occupé par Novak Djokovic. Mais le Serbe dépendait de lui-même pour défendre son statut de première raquette du circuit. Nadal a fait ses devoirs et le Serbe aussi, de sorte que l’Espagnol devra encore attendre pour récupérer le numéro un.

Et est-ce Djokovic reste invincible en 2020, avec 18 victoires consécutives qui a été couronné à l’ATP Cup, à l’Open d’Australie et maintenant à Dubaï. Une victoire qui ne signifie pas seulement le titre numéro 72 dans sa carrière mais qui assure également le numéro un quelques semaines de plus, jusqu’au tournoi de Indian Wells, scène d’une nouvelle impulsion pour le trône du tennis entre Belgrade et Manacor.

Ce lundi, Djokovic ajoutera les 500 points francs de sa victoire à Dubaï – il n’a pas joué l’année dernière – avec lesquels il aura 10 220 points, tandis que Nadal en rajoutera 455 (il a défendu 45 points après avoir fait le deuxième tour de la dernière édition), ce qui placera , avec 9850 points, à 370 de Belgrade. Cela signifie que la prochaine bataille pour le numéro un se déroulera à Indian Wells, le prochain tournoi officiel dans lequel les deux s’affronteront – Rien n’a avant deux tournois d’exhibition à Atlanta et la Coupe Eisenhower.

Nadal saute dans la «course à Londres»

Bien que la victoire à Acapulco n’ait pas suffi à Nadal pour récupérer le numéro un, cela a signifié un saut dans le classement qui attire vraiment l’attention des Espagnols: celui de la «Race to London», c’est-à-dire celui qu’il a en ne compte que les points ajoutés dans l’année. Avec la victoire sur la piste difficile du Mexique, Nadal est passé de la huitième à la quatrième place, avec 1 110 points, derrière Djokovic (3 165 points), Dominic Thiem (1 355) et Gael Monfils (1 145).

«Le titre arrive à un moment important de la saison; C’est venu du début de l’année, pas mal, mais évolutif. Je suis arrivé saturé en début d’année car je me suis peu reposé, ce qui a été important cette semaine pour gagner en confiance », a estimé Nadal après la conquête d’Acapulco, sa troisième couronne en terre mexicaine et la première sur terrain dur.

Les options de Rafa pour récupérer le numéro un à Indian Wells

Nadal a compliqué de récupérer le numéro un depuis que l’Espagnol a atteint les demi-finales l’année dernière, tandis que Djokovic est tombé à son deuxième match. C’est-à-dire que l’Espagnol défend 360 points alors que le Serbe n’en a que 45. Les options de Nadal pour récupérer le numéro un passent par la conquête du titre et que le Serbe n’atteint pas les demi-finales.