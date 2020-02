“C’est moi qui ai demandé la technologie et aujourd’hui ça m’a fait mal”

Le footballeur de Valence, qui a commis une sanction en faveur de Grenade en 93, le VAR a été responsable de l’élimination de l’ensemble du che. Jaume Costa Il en a profité pour s’excuser auprès du valencianisme.

«Il y a quelques années, j’étais de ceux qui ont applaudi l’arrivée du VAR. Aujourd’hui, cela nous a fait mal. Personnellement, je tiens à m’excuser pour cette action fortuite, mais cela nous a fait éliminer de la Copa del Rey, ce qui pour moi était une illusion. Ça ne pouvait pas être et c’est un putain de moment, mais à partir des putains de moments, vous devez apprendre. Il nous reste deux compétitions fantastiques. Je veux juste m’excuser parce que les fans méritent d’être en demi-finale», A-t-il déclaré après le match.

Jaume Costa: «Nous sommes foutus»

Insisté par le VAR, Jaume Costa a déclaré: «Parfois, cela nous favorise, parfois cela nous blesse. C’était une illusion, de profiter d’une finale, quelque chose que je n’ai jamais pu faire dans ma carrière” “Je ne le comprends pas. Une telle décision, à la dernière minute. Cela nous a beaucoup pénalisés. Nous sommes foutus », a-t-il ajouté.

Le camp a également parlé de l’arbitre: «Il me dit que c’est très clair, que j’ai la main levée. Je remarque que cela me touche mais je pense que ma main est coincée. Quand ils vont la voir, la pita. Il est difficile de sauter avec vos mains derrière, sautez avec la défense. Nous voulions la technologie, nous l’avons ici. C’est moi qui l’ai demandé et aujourd’hui, cela m’a fait mal. »

Interrogé pour savoir si Valence recevait des arbitrages défavorables de la Super Coupe d’Espagne, Jaume Costa a déclaré: «Cela fait tellement d’années que j’ai tout vu. Je ne pense pas qu’il y ait des moments où ils veulent nous faire du mal. Je pense qu’il y a des actions fortuites qui doivent être décidées en quelques secondes. Les moments difficiles sont ceux où vous apprenez le plus. demain, pensez à nettoyer et pensez à ce qui s’en vient ».