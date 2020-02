“C’est mon rêve fou et je veux qu’il soit connu”

La centrale espagnole traverse un doux moment avec el Olympique de Marseille, deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Álvaro González il rêve grand et parmi ses plans doit être convoqué avec l’équipe nationale comme il l’a reconnu lors de la dernière entrevue qu’il a accordée.

Álvaro González rêve d’être convoqué par Luis Enrique pour l’équipe nationale

“A 30 ans vous êtes physiquement et mentalement dans votre maturité sportive, vous avez tout à la fois. Et je dois en profiter. Quand je suis venu ici, j’ai dit que mon objectif était de jouer la Ligue des champions. Les gens pensaient que j’étais un peu fou, mais nous sommes sur une course qui nous permet de le faire. Aussi J’ai dit que je voulais savoir ce que c’était de jouer dans l’équipe espagnole. C’est mon rêve fou, mais je veux qu’il soit connu“, A déclaré le défenseur de L’Equipe.

Bien que Villarreal l’ait donné à l’Olympique de Marseille, l’équipe de France a l’obligation de l’acheter en été comme il l’a révélé: «L’option d’achat était automatique si je jouais cinq matchs. Je me sens bien ici et le club veut que je reste. »

Álvaro González, de l’Olympique de Marseille depuis qu’il était petit

Álvaro González a reconnu que son amour pour l’équipe de France vient de loin: «Quand j’étais enfant, j’avais déjà une chemise d’équipe. J’avais 15 ans et, en vacances à Benidorm, mon frère et moi sommes entrés dans une boutique de t-shirts. Il a pris celui de Dortmund et moi de Marseille. Ne me demandez pas pourquoi. J’ai rappelé au président à mon arrivée. C’est anecdotique, mais cela montre que ce club franchit les frontières“

La centrale en a profité pour justifier sa réputation de dure: «Dans la vie je suis très normal et calme mais à la campagne je me transforme. J’aime vivre le football comme ça. C’est ma façon de jouer. Il y en a qui se distinguent par leurs compétences avec le ballon et d’autres par leur dureté. Si je n’avais pas ce personnage, je ne jouerais pas au plus haut niveau, dans l’une des meilleures ligues européennes. »