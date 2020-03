“C’est tellement Leeds!” – Un fan qui souffre depuis longtemps déplore la chance du club car le coronavirus pourrait les empêcher de passer en Premier League

Un fan de Leeds United qui souffre depuis longtemps s’est plaint qu’il en serait ainsi si le coronavirus empêche le club de sceller son retour tant attendu en Premier League.

Tous les matches de Premier League, Championship, League One et League Two ont été suspendus jusqu’au 4 avril au plus tôt en raison de l’épidémie de COVID-19.

Mais il est à craindre que la campagne ne reprenne pas du tout à cause de la pandémie.

Tout le football professionnel en Angleterre et en Écosse a été reporté en raison d’un coronavirus

Il y a eu des suggestions du haut du football selon lesquelles la saison devrait être déclarée nulle et non avenue, et les résultats et les positions de la ligue réinitialisés pour le début de la saison prochaine.

Cependant, samedi, il a été annoncé qu’il était prévu de couronner les champions de Liverpool en Premier League et de remettre la promotion de haut vol à Leeds et à ses rivaux West Brom.

Pour le moment, cependant, ce n’est qu’une rumeur.

Alors que la santé des gens doit venir du football, ce serait une tournure cruelle des événements pour Leeds, qui est la plus proche de la fin de son exil de 17 ans de la Premier League.

Les hommes de Marcelo Bielsa occupent actuellement la tête du championnat avec 11 rencontres à disputer, les Baggies un point derrière en deuxième et troisième place Fulham six points derrière les places de promotion automatique.

Leeds espère retourner en Premier League après un exode de 17 ans

Et Gary fait partie des fidèles d’Elland Road qui ont le cœur brisé si la promotion leur est retirée après une si longue période.

“Je suis un fan de Leeds qui souffre depuis longtemps et ce serait juste pour Leeds, n’est-ce pas, si nous étions en tête de la ligue et que nous n’avons pas été promus”, a déclaré Gary à Sam Matterface et Perry Groves sur talkSPORT.

“C’est incroyable!

«Il y a tellement de permutations aussi, en écoutant toutes les différentes idées, mais quoi que vous fassiez, quelqu’un sera bouleversé. Il n’y a pas vraiment de moyen de le faire.

“Je pense que s’ils peuvent jouer aux jeux d’ici la mi-mai et annuler les euros, même si vous devez les jouer à huis clos, ils ont une chance de terminer la saison.

Matt Lawton sur la position de Greg Clarke lors d’une réunion d’urgence en Premier League

“Je pense qu’en fin de compte, quelle que soit la décision, et qui que ce soit, nous devrons vivre avec et c’est difficile à dire en tant que fan de Leeds.

«À ce stade, je pense qu’il est très sage de faire une pause et de voir où nous en sommes en avril.

«Mais nous avons besoin de clarté, tout le monde a besoin de clarté.

“Nous allons soit terminer la saison, soit nous ne le ferons pas, et si nous ne la terminons pas, nous devons savoir comment ils vont la calculer.”

