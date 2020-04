David Jacoby et Juliet expliquent pourquoi c’est un si grand moment pour la télé-réalité avant d’entrer dans les épisodes les plus récents de “The Challenge” et “Vanderpump Rules”

Partagez cette histoire

Partager

Toutes les options de partage pour:

C’est un défi-vacances! Plus: «Vanderpump Rules» S8E13