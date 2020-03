“ C’est un désastre ” – La brillante réaction de Dominic Calvert-Lewin en direct alors que la star d’Everton regarde VAR rejouer le but refusé contre Manchester United

Dominic Calvert-Lewin a été pris en photo, qualifiant la décision de VAR d’exclure son but gagnant contre Manchester United de “désastre”.

L’attaquant d’Everton pensait l’avoir gagné tardivement pour les Toffees lorsque sa frappe à la suite d’une blessure a dévié de Harry Maguire et à l’arrière du filet de David de Gea.

. – .

Calvert-Lewin a célébré sauvagement – mais son objectif a finalement été exclu

Gary Neville sort du champagne pour célébrer la fin de la course invaincue de Liverpool

Des célébrations folles s’ensuivirent alors que les joueurs de Man United fulminaient et déliraient contre l’arbitre Chris Kavanagh et, conformément à la procédure, VAR fut appelé à revoir le but.

Les joueurs de United étaient en colère car ils pensaient que Gylfi Sigurdsson, qui était allongé sur le terrain en position de hors-jeu, bloquait De Gea et l’empêchait d’avoir une vue dégagée sur le tir de Calvert-Lewin.

Et, après un examen, l’arbitre assistant vidéo a convenu que la ligne de vue de De Gea était bloquée, donc le but a été exclu.

Il restait peu de temps et les Red Devils ont conservé leur match nul 1-1 à Goodison Park.

L’incident a provoqué un véritable drame après le coup de sifflet à temps plein alors que Carlo Ancelotti, le manager d’Everton, a été expulsé par l’arbitre Kavanagh au milieu d’une diatribe chez les officiels au milieu du terrain.

Et tandis que les experts de Sky Sports Graeme Souness et Roy Keane ont convenu que l’objectif était correctement refusé, Calvert-Lewin n’était pas le plus satisfait de la décision du VAR.

Des caméras de télévision ont attrapé l’attaquant en train de regarder la rediffusion VAR de son but pour voir pourquoi cela était exclu, et on pouvait l’entendre qualifier la décision de «catastrophe» dans des images incroyables.

“Oh mon Dieu”, a ajouté Calvert-Lewin. “Il n’obstrue même pas la ligne du site.”

Vous pouvez regarder la brillante vidéo de Sky Sports, ci-dessous…

“Pour moi, être un attaquant, c’est un objectif, mais VAR dit le contraire et annule l’émotion à la fin, alors que pouvez-vous faire?”

Frustration pour Dominic Calvert-Lewin alors qu’il se voit refuser un dernier vainqueur par VAR…

Sa réaction a tout dit! 👀😳 pic.twitter.com/Gf3OXkIKjA

– Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 1er mars 2020

Dans une interview plus formelle peu de temps après, Calvert-Lewin a déclaré: “Pour le moment, je n’étais pas sûr [if it was a goal]. En le revoyant, je pense que Gylfi au sol n’obstrue pas la ligne de vue.

“Assez juste, il est en position de hors-jeu mais ensuite il faut une déviation, le gardien va dans l’autre sens et il a les jambes écartées.

«Le gardien ne sauvera jamais le ballon, donc je ne sais pas trop ce que c’est.

«Pour moi, en tant qu’attaquant, je pense que c’est un objectif, mais VAR dit le contraire et annule l’émotion à la fin. Que pouvez-vous faire?”

.