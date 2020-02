“C’est vrai qu’il y a eu des contacts”

L’avant de 29 ans, à retirer de Lift ça coûte 12 millions d’euros, a été l’une des options que le Barcelone a essayé de couvrir les blessures de J’ai tremblé. Cela a été reconnu à nouveau par son propre Roger Martí, qui, il y a quelques jours, a affirmé qu’il n’avait pas atterri sur l’équipe catalane parce que l’équipe de granota avait refusé de négocier pour lui.

Les contacts avec Barcelone, une motivation pour Roger Martí

Interrogé à Marca pour l’intérêt de l’équipe du Barça, il a déclaré: «Le fait qu’ils aient contacté mes agents est important et je pense que cela devrait me faire gagner en confiance si possible. Il est vrai qu’il y a eu des contacts, mais j’ai toujours été concentré sur le Levant ».

Roger Martí a accordé une interview avant le choc auquel sera confronté son équipe avec le Real Madrid dans la ville de Valence. Dans ce document, il a affirmé qu’il est plus facile d’être un attaquant de l’équipe merengue que du Levante:Je crois que oui, Pourquoi vais-je vous tromper? Mais pour être un joueur du Real Madrid, il faut d’abord bien faire beaucoup de choses. La vérité est que lorsque vous êtes dans des équipes comme ça, vous avez plus de chances par match et vous pouvez marquer plus de buts, mais y arriver n’est pas facile“

En plus de parler de Barcelone, Roger Martí a dit qu’il est loin d’être en mesure d’aller au Championnat d’Europe avec l’équipe nationale

L’attaquant, qui compte 10 buts cette saison, a apprécié ses chances d’être dans le prochain championnat d’Europe: “Personnellement, je le vois très loin. J’espère qu’il pourra marquer de nombreux buts qui aideront l’équipe à atteindre ses objectifs. Et après, s’ils servent à autre chose, c’est beaucoup mieux“

Cependant, il estime que Luis Enrique a plus de considération pour les joueurs d’équipes modestes. «Oui, car aujourd’hui, il y a beaucoup plus de niveau dans toutes les équipes de LaLiga. Tout le monde pouvait y aller, mais personnellement je travaille pour mon club», A-t-il dit lorsqu’on l’interroge à ce sujet.