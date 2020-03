Cet enfant a trouvé le moyen idéal de pratiquer le football lors de l’éloignement social

Être enfant unique est parfois nul. Cela signifie souvent devoir jouer seul, surtout lorsque vos parents sont occupés à être des adultes. Cela signifie n’avoir personne immédiatement disponible pour regarder des films ou faire du sport, ou même simplement parler.

Cela peut être une existence solitaire.

Heureusement, c’est un monde plein de sports d’équipe et d’activités de groupe. Les enfants peuvent sortir avec leurs amis et jouer du lever au coucher du soleil et …

Oh, attendez. C’était alors. C’est maintenant. Les enfants sans frères et sœurs sont des enfants coincés à la maison sans personne avec qui jouer pendant la pandémie de coronavirus. Les écoles sont fermées. Les saisons sportives sont reportées et annulées.

Qu’est-ce qu’un enfant actif est censé faire quand il ne peut même pas s’entraîner dans son sport préféré pour se préparer à la saison?

Prenons l’exemple du football. En tant que gardien de but, il faut beaucoup de tirs pour commencer à apprendre les nuances d’une balle. Comment ça rebondit. Comment ça roule. Comment ça dérive avec le spin. La seule façon de le faire est de faire face à des tirs venant droit sur vous, d’apprendre des leçons avec chaque but marqué contre vous et de renforcer votre confiance à chaque coup de pied arrêté.

Pour un jeune gardien de but, être incapable de sortir et de s’entraîner avec son équipe n’est tout simplement pas acceptable. Il a donc trouvé un nouvel adversaire pour s’entraîner contre lui-même, avec une clôture dans sa cour comme coéquipier.

Ce footballeur solitaire a compris que s’il frappait le ballon contre la clôture, il aurait juste assez de temps pour se mettre en position pour tenter un arrêt de plongée alors que le ballon ripostait au filet. L’utilisation d’une clôture avec des planches inégales comme celle de sa cour lui donne le niveau de difficulté supplémentaire avec l’imprévisibilité de la balle car elle rebondit irrégulièrement ou même plus haut ou plus bas que prévu.

De plus, il est probable que ce gamin n’avait aucune idée de quel bon buteur il pouvait être. Avez-vous vu la façon dont il a glissé ce deuxième coup dans le coin le plus éloigné, juste hors de la portée de ses propres mains? Cette combinaison de capacité à arrêter les buts ET à marquer des buts? Dangereux.

Être enfant unique a certainement des difficultés, tout comme être la seule personne à s’entraîner au football. Mais une fois que la distanciation sociale sera terminée et que la vie normale reprendra, il y aura un gardien de but prêt à affronter ses adversaires grâce à une certaine ingéniosité et à une cour clôturée.