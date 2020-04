C’étaient des légendes et maintenant ce sont de bonnes affaires

Le le prochain marché des transferts sera anormal pour de nombreux facteurs. Le coronavirus est devenu le principal protagoniste de nos vies et, bien sûr, il marque également l’agenda du football. Le report des compétitions nous conduira à une fenêtre de transfert plus courte que d’habitude et perte de revenus importante Cela dégonfle la bulle dans laquelle vivaient de nombreuses équipes européennes. À cela, il faut ajouter le arrêt des négociations avec les joueurs qui mettent fin à leur contrat dans les prochains mois, qui ne sont pas exactement peu nombreux.

Cette situation nous amènera à voir sur le marché plus d’étoiles que d’habitude, soit parce qu’ils mettent fin à leur relation avec leurs équipes respectives, soit parce qu’ils sont contraints de les vendre car ils mettent fin à leur contrat en 2021. Des noms qui ont fait partie de l’histoire récente et réussie des grands du continent et qui sont à la recherche d’une dernière aventure ou d’un dépaysement.

Les joueurs qui ils partiront ou à prix nul ou à des prix ridicules par rapport à la qualité dont ils font preuve depuis des années. Modric, Cavani, Suárez, Costa ou même Pogba Ils pourraient vivre cet été leurs derniers films dans leurs clubs respectifs, où ils laisseront une marque importante.

Il se démarque, comment pourrait-il en être autrement, Luka Modric. Pièce clé du meilleur Real Madrid des 50 dernières années, vainqueur de quatre champions, finaliste contre pronostic et au mérite de la dernière Coupe du Monde et le seul Ballon d’Or des 11 dernières années autres que Messi et Cristiano. Le Croate met fin à son contrat en 2021 et l’équipe de Madrid, bien qu’il l’ait, est disposé à faciliter son départ si le milieu de terrain le souhaite.

Bien que, sans aucun doute, la principale affaire du court été à venir – en ce qui concerne les signatures – sera Edinson Cavani. Près de signer pour l’Atlético de Madrid en janvier dernier, l’Uruguayen est finalement resté au PSG, où il épuisera son contrat éventuellement avant la fin du parcours, puisqu’il a signé jusqu’au 30 juin. Il signera sans frais ce qui sera son dernier grand contrat.

Un autre qui est près de la fin d’une étape est Luis Suarez. Peu imaginent le Barça la saison prochaine sans lui, mais fin du contrat en 2021, il ne serait donc pas inhabituel de voir l’équipe de culé, en pleine crise institutionnelle et économique, la mettre sur le marché une fois la formation terminée. Une clause sera automatiquement renouvelé si vous contestez un pourcentage de correspondances l’année prochaine, mais à 33 ans, il ne serait pas étrange de le voir quitter l’équipe dans laquelle il est entré dans l’histoire en obtenant, entre autres, un triplet en 2015.

Oui, il sera difficile de voir deux autres stars une année de plus au Camp Nou. Rakitic y Vidal Ils ont déjà été près de quitter Barcelone et tout indique que son départ ne sera pas prolongé au-delà du mois d’août. Le Croate s’intéresse à l’Atlético ou à Séville, tandis que le Chilien pourrait signer son dernier grand contrat avec l’Inter Milan.

Diego Costa Ce sera un autre des grands cotés sur le marché. Comme beaucoup des précédents, il termine son contrat la saison prochaine. Il était proche de changer d’air l’année dernière et, bien qu’il soit l’un des grands guerriers de Simeone, la perte de poids par rapport à Morata et Joao Félix dans les plans rojiblancos, ainsi que leur salaire élevé, le feraient quitter le Metropolitano.

En dehors de l’Espagne, de grands noms apparaissent. En Angleterre, il n’y a pas eu quelques hommes remarquables ces dernières années dans le Premier ministre qui quitteraient leur équipe. Willian, Pedro ou Silva mettent fin à leur contrat avec Chelsea et Manchester City. La marche du canari de l’ensemble citoyen est garantie à 100%, tandis que les bleus semblent également perdre deux de leurs hommes de référence de ces dernières années.

Pogba vise à nouveau le feuilleton

Paul Pogba est sans aucun doute l’une des grandes affiches cet été. L’année dernière, Manchester United a fermé son groupe pour aller au Real Madrid, mais pas avec ceux qu’ils ont réussi à convaincre pour le renouvellement. Maintenant, ils seront obligés de le vendre s’ils veulent obtenir quelque chose de positif et l’empêcher de se libérer à la fin du prochain cours.

En parcourant le géant allemand, nous avons trouvé de nombreux noms de pièces importants ces dernières années qui pourraient dire au revoir au Bayern munich. Le changement de génération a commencé l’année dernière après le départ de Robben et Ribéry pourrait poursuivre son cours dans la prochaine fenêtre d’été avec des joueurs de la stature de Neuer, Thiago Alcántara ou Javi Martínez.

Mais au-dessus de tous ces noms, il apparaît Louange comme la grande affaire. Le défenseur quitterait le club cet été, après avoir refusé de prolonger le contrat qui le lie à l’Allianz jusqu’en juin 2021. Son départ semble chanté et les grands se battent pour ses services.

Les «vieilles gloires» de la Serie A,

Dans un autre grand comme la Juventus, il y a aussi un Higuain qui, après son aventure à Chelsea, est retourné au club où il a été confirmé en tant que star. L’Argentin se termine en 2021, mais les bianconeri pourraient faire affaire avec lui, bien que les chiffres soient loin des 90 millions qui ont fait de lui la signature la plus chère de l’histoire du club à l’époque, surpassé seulement par Cristiano Ronaldo.

Napoli, la seule équipe capable de tenir tête à Vecchia ces dernières années jusqu’à l’émergence de l’Inter de Conte et de la Lazio cette saison, peut également faire plus que des adieux cet été d’hommes importants. Ces dernières années, la contribution de Ruelle ou Mertens Cela a été essentiel, mais les deux vivent leurs derniers jours dans le groupe partenopeo. La meilleure affiche d’Europe a le Belge, qui sera l’une des opportunités de marché.