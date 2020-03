“C’était comme gagner la Coupe du monde”

Source: Twitter @kike_mateu

Les cas de coronavirus Ils continuent dans toutes les parties de la planète, mais d’un autre côté, il y a des gens qui sont venus pour vaincre le virus pour vivre leur vie normalement. Tel est le cas du journaliste espagnoll Kike Mateuqui a récupéré de COVID-19.

A travers ses réseaux sociaux, l’Iberian a expliqué que son rétablissement était comme gagner la Coupe du monde. “Quand ils ont confirmé que je n’avais plus de COVID-19 en arrière-plan, j’ai ressenti l’excitation d’Iniesta et son entrée en finale à Johannesburg; Je suis journaliste sportif, je suis footballeur, c’est pourquoi la relation entre la vie et le football“Il a commenté Mateu.

D’un autre côté, il a révélé quels étaient ses premiers symptômes et a invité les gens à suivre les protocoles. “Le premier symptôme est venu le quatrième jour, j’ai commencé par un étrange essoufflement, une gêne à l’avant de la poitrine, ça ne faisait pas mal, mais ça a dérangé et une toux sèche qui a duré les trois jours suivants“Il a ajouté Mikw Mateu.

Il faut se rappeler que Espagne C’est le pays avec le plus d’infections en Europe; pour l’instant toute la population ibérique est en quarantaine.