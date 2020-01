«C’était difficile de contrôler mes nerfs», explique Naomi Osaka après la victoire à l’Open d’Australie

La championne en titre Naomi Osaka est en toute sécurité dans le deuxième tour de l’Open d’Australie après avoir surmonté les nerfs pour dépasser Marie Bouzkova sur Rod Laver Arena.

Le double vainqueur du Grand Chelem n’a eu besoin que d’une heure et 20 minutes pour affronter le Tchèque 6-2, 6-4.

Malgré les nerfs, Osaka a toujours été en contrôle des procédures alors qu’elle a cassé lors des matchs cinq et sept du premier set et, après avoir initialement fait une pause dans le match six du deuxième set, elle est revenue en force pour gagner les quatre derniers matchs.

Le joueur japonais a également envoyé un service qui a brisé le filet.

Lorsque votre service est si puissant, vous cassez le filet 🧐

Nous l’avons, @naomiosaka! # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/VxJtXrmj1g

– #AusOpen (@AustralianOpen) 20 janvier 2020

“C’était vraiment difficile pour moi d’essayer de contrôler mes nerfs”, a déclaré Osaka. «J’étais vraiment content de le terminer en deux.»

Elle a ajouté: “Pour moi, je ne l’ai jamais jouée auparavant, il est donc difficile de jouer avec quelqu’un que vous n’avez jamais joué au premier tour d’un Grand Chelem.

«Je sais juste qu’elle va devenir une grande joueuse et nous allons jouer beaucoup de matchs vraiment difficiles.

“J’espère que je suis toujours ici à la fin de cette semaine.”

L’ancien numéro 1 mondial affrontera Zheng Saisai la prochaine fois que la joueuse chinoise aura battu la qualification russe Anna Kalinskaya 6-3, 6-2.

Pendant ce temps, la Croate Petra Martic, 13e tête de série, a battu l’Américaine Christina McHale 6-3, 6-0 pour affronter l’Allemande Julia Goerges, qui a battu la Russe Viktoria Kuzmova 6-1, 6-2.

