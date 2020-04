C’était la composition de Chivas lors de la finale de la Copa Libertadores 2010

Il y a près de 10 ans, lorsque les Chivas Rayadas de Guadalajara ont atteint la finale de Coupe Libertadores 2010 avant le SC International de Porto Alegre de la Série A du Brésil, l’équipe mexicaine avait une grande équipe composée de Jose Luis RealCependant, ils étaient sur le point de remporter la victoire et de devenir le premier club aztèque à soulever le trophée sud-américain, après avoir perdu sur le tableau de bord mondial 3-5.

Dans la liste suivante, nous vous rappelons les onze qui ont commencé cette réunion dans la ville de Porto Alegre au stade Beira-Rio.

1. Luis Michel

Le gardien de but mexicain était l’un des meilleurs gardiens aztèques à cette époque, il était venu de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et lors des deux matchs de la finale des Libertadores, il a fait de gros arrêts, mais cela n’a pas suffi pour éviter la défaite des rojiblancos, de En fait, à partir de ce semestre, il a cessé d’être le capitaine du troupeau sacré et l’insigne est venu à être porté principalement par Héctor Reynoso.

2. Jonny Magallón

Le défenseur de rojiblanco et l’équipe de jeunes provenaient de la participation à la Coupe du monde sud-africaine avec Tricolor, il était considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du pays à l’époque, il a commencé en tant que partant dans les deux matches aller-retour en finale.

3. Mario de Luna

Issu des Forces de base du groupe Tapatío, pour son dévouement et son dévouement, il a gagné la confiance de Jose Luis Real, comme il était un démarreur régulier comme ses collègues de la défense, Luis Michel y Jonny Magallón.

4. Héctor Reynoso

De la même manière, né des inférieurs des rojiblancos, il a fait ses débuts en 2001 et en 2010, il a commencé son étape en tant que capitaine du club, il était un leader et une référence de l’institution.

5. Miguel Ponce

Ses débuts ont été LA Galaxy de la Major League Soccer, le né en Californie a été recruté par un agent du Sacred Flock en 2005 et c’est jusqu’en 2010 qu’il fait ses débuts en Première Division grâce à Jose Luis Real, car plusieurs absences sont apparues et à partir de ce moment il a été constamment inclus dans les onze initiaux du personnel technique.

6. Xavier Báez

Il s’est formé dans les rangs de Chivas Coras et plus tard dans le Deportivo Tapatío entre 2006 et 2007, il a eu l’opportunité de jouer dans l’équipe première de Chivas, avec l’aide de José Manuel de la TorreÀ ce stade jusqu’à son départ du club en 2012, il était un joueur régulier sur le campus.

7. Patricio Araujo

Le milieu de terrain a commencé sa carrière à Chivas une fois qu’il est devenu champion du monde U-17 au Pérou 2005, et est resté dans l’institution pendant 10 ans, dans ce match, il était le seul joueur que l’entraîneur a ajusté, en ce qui concerne le match aller, il Canard Araujo remplacé Edgar Mejía dans les onze de départ du match retour.

8. Marco Fabián

Né des Forces de base du club rojiblanco, en 2007 il a eu l’opportunité de débuter dans le circuit maximum, pour 2010 il était un footballeur considéré comme une promesse de football mexicain, au match retour il a été l’auteur du premier but du Flock.

9. Omar Arellano

L’équipe de jeunes des Tuzos del Pachuca a fait partie de l’équipe de Guadalajara à l’Apertura 2007, il était un partant constant dans les alignements de Guadalajara à cette époque grâce à son talent et sa capacité avec le ballon.

10. Adolfo Bautista

Le Baptist Bofo a commencé sa carrière à Jalisco avec Tecos de l’UAG En 1998, sans aucun doute, l’un de ses meilleurs moments en tant que footballeur portait la veste rouge et blanche de 2004 à 2007 et une deuxième étape entre Clausura 2010 et Clausura 2011, il fut l’auteur du premier but du Flock dans la confrontation de fin de la finale.

11. Omar Bravo

Le meilleur buteur historique des Chivas Rayadas de Guadalajara, a vécu trois étapes différentes avec l’institution, avant de partir pour la MLS avec lui Kansas City en 2010, il a joué son deuxième relais dans l’équipe; au match retour, il a marqué le deuxième but de la nuit pour les rojiblancos.