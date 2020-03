Cette chose des 49ers-Patriots pourrait-elle vraiment arriver?

Nous vivons dans un monde de bananes. Un monde de bananes absolument, sans aucun doute.

C’est pourquoi je ne peux pas rire de tout ce dont je vais parler comme étant trop fou pour arriver et continuer ma vie. Je ne peux pas être surpris si et quand cette chose se produit. Et je ne peux pas être surpris si et quand cette chose ne se produit pas et je ressemble à un mannequin idiot pour même penser que cela pourrait arriver.

C’est juste que mon cerveau est en ce moment, pour le meilleur ou pour le pire.

Je parle, bien sûr, de l’avenir de Tom Brady et d’un scénario qui se déroule autour de la GOAT allant aux 49ers de San Francisco pour jouer pour son équipe d’enfance près de sa maison d’enfance.

Je parle également du bavardage que Jimmy Garoppolo, le QB qui a mené les 49ers à une avance de quatrième quart-temps dans le Super Bowl 54 avant de perdre un coup de cœur aux Chiefs le mois dernier, pour revenir aux Patriots.

Mettez le vieux GIF soufflé ici, s’il vous plaît.

Nous sommes à ce stade de l’intersaison de la NFL où nous commençons à perdre un peu la tête en attendant que l’agence libre commence. Nous ne pouvons pas attendre de voir de grands mouvements, mais nous devons attendre que les choses s’arrêtent officiellement dans deux semaines.

Et il n’y aura pas de mouvement plus grand que celui que Brady fera finalement.

Nous voici donc en train de nous demander si Brady pourrait aller chez les 49ers et Garoppolo chez les Patriots. Quel monde.

Brady, comme nous le savons tous beaucoup trop bien, est un joueur autonome et personne ne sait avec certitude où il ira quand le camp d’entraînement débutera en juillet.

Presque tout le monde a tenté de deviner depuis que les Patriots ont perdu les Titans lors des éliminatoires en janvier. Le patron de l’UFC, Dana White, a fait son argument mercredi pour que Brady rejoigne les Raiders de Las Vegas. Tout devient de trop en attendant le mot officiel.

Tom E. Curran, qui fait un travail fantastique en tant qu’initié avec NBC Sports Boston, a parlé cette semaine de la façon dont les 49ers tentent de se déplacer tardivement pour s’impliquer dans le concours Brady. Il s’agit d’un type de ligue gagnant maintenant et l’ajout de Brady serait une mise à niveau à QB très probablement pour les champions en titre de la NFC, mais le GOAT n’a plus beaucoup de temps dans sa carrière dans la NFL.

Apparemment, les 49ers ne sont pas inquiets à ce sujet. Ils ont une grande défense et une petite fenêtre de championnat et ils pourraient vouloir prendre une décision risquée en ajoutant Brady et en déversant Garoppolo, le Super Bowl 54 soit damné.

Curran a également parlé de la possibilité que les 49ers renvoient Garoppolo à Bill Belichick et aux Patriots avec un petit clin d’œil pour les remercier de leur avoir donné le QB pour quelques années dans un échange qui s’est produit au milieu de la saison 2017. Ou peut-être que les Patriots le ramasseraient après que les 49ers l’auraient coupé pour Brady.

Curran pense également que Belichick et Josh McDaniels seraient tout à fait d’accord pour retrouver Garoppolo, qui a brillé pendant son temps pour remplacer Brady suspendu au début de la saison 2016.

L’ailier rapproché de la star des 49ers, George Kittle, a montré son soutien à Garoppolo avec une publication sur Instagram mercredi qui disait simplement: “Courons 10!”

Il s’agit donc d’un scénario qui n’est pas exactement une théorie de la conspiration profonde qui a été créée par ennui.

Si quoi que ce soit, cela semble être un gagnant-gagnant pour les deux équipes. Bien sûr, les Patriots doivent dire au revoir à la bien-aimée Brady, mais le perdre face à son équipe d’enfance en prend un tout petit peu. De plus, un retour de Garoppolo aiderait les fans à s’en remettre un peu plus vite car ils ont vu de première main que Jimmy G peut jouer.

Vous savez quoi? Disons simplement que cette chose existe. Racontons le chaos qui s’ensuivrait dans les instants suivant la publication de ces mouvements sur Twitter.

Pourquoi diable pas? Obtenons bizarre, NFL.

Amusons-nous.

Allons les bananes pleines de panique.

Le plus grand vainqueur de mercredi: Paul on Jeopardy!

Péril! est vraiment difficile et je ne connais généralement pas beaucoup de réponses. Peu importe, je suis d’accord avec ça. Je le jure. Mais ce que j’aime, c’est quand je connais la réponse et qu’un concurrent ne le sait pas – et donne une mauvaise réponse incroyablement drôle. Cela s’est produit mercredi soir lorsque Paul a donné un coup de main pour donner le surnom de Joel Embiid et a dit “Qu’est-ce que” Do A 180? “” Pour de vrai. Cela s’est passé. Et Embiid s’est amusé avec ça sur Twitter.

Coups rapides: la réponse parfaite de Klopp au sujet du coronavirus… Oakley veut que la NBA regarde Knicks… Chapman signe une poubelle à découper… Harper frappe un coup… Et plus!

– Jurgen Klopp de Liverpool avait une réponse parfaite à une question sur le coronavirus.

– Charles Oakley veut que la NBA jette un œil aux Knicks, ce qui est exactement le conseil opposé que j’ai pour tout fan de la NBA.

– Un fan a rapproché les Yankees d’Aroldis Chapman pour dédicacer une poubelle Astros, ce qui est génial.

– Bryce Harper a frappé un home run vraiment loin… mais il n’y a aucun moyen que cela frappe l’autoroute, comme le voulait la MLB.

– Nous avons classé chaque schéma de peinture de la série Cup 2020 avant la course de cette semaine à Phoenix.

– Philip Rivers a-t-il encore quelque chose pour aider une équipe?

