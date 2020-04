Cette famille a trouvé un python de 6 pieds dans son garde-manger pendant la quarantaine

Beaucoup de choses ont changé en raison de la pandémie de coronavirus, mais il est étrangement apaisant de savoir que l’Australie est toujours l’Australie malgré tout cela.

“Quelle est l’attitude?!?” Un attrape-serpent en Australie a obtenu plus que ce qu’il avait négocié quand un python massif dans le garde-manger d’un résident s’est précipité à plusieurs reprises sur son visage. Le serpent a finalement été retiré en toute sécurité – au grand soulagement de tout le monde dans la maison. https://t.co/uhIC6sS7Vx pic.twitter.com/1CayJEIMWs – ABC News (@ABC) 28 avril 2020

Un attrape-serpent dans l’État du Queensland a été appelé dans une maison après la découverte d’un python dans le garde-manger d’une famille. Au départ, le receveur pensait que c’était un «petit python de tapis», ce qui indique que vous aviez trop longtemps fréquenté de gros serpents – avant de découvrir qu’il s’agissait en fait d’un monstre.

Un autre signe que vous côtoyez les serpents depuis trop longtemps, c’est quand ils se jettent sur votre visage comme s’ils voulaient vous tuer, tout ce que vous pouvez dire est “Vraiment?!” et hausser les épaules. Sérieusement, c’est un travail magistral pour retirer un serpent d’une maison. Le receveur de serpents explique ce qu’il fait, pourquoi le serpent agit comme il est et comment il peut le faire sortir de la maison, tout en lançant calmement des remarques comme «Je vais essayer de ne pas me faire mordre», comme c’est rien.

Je sais que nous sommes tous un peu affamés d’excitation, mais je ne recommande pas aux gens d’essayer d’attirer un serpent géant dans leur maison.