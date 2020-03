Cette fois, les libérateurs sont une nuisance pour River

Le match nul de samedi contre la Défense et la Justice a laissé River avec un sentiment mitigé. D’une part, le désaccord de ne pas avoir pu conserver l’avantage à trois points sur Boca, qui n’en a approché qu’une seule, mais d’autre part la certitude qu’il dépend toujours de lui-même pour obtenir le titre tant souhaité de la Super League.

Attention, avant de mettre la tête Atlético Tucumán The Millionaire vient un début inconfortable de Copa Libertadores dans les 2800 mètres de la ville de Quito. Mal à l’aise en ce moment, pour ce que signifie voyager et pour l’usure du jeu en hauteur

El Muñeco a déjà averti qu’il mettra une équipe alternative pour affronter la Ligue au stade “ Casa Blanca ” avec l’objectif que les partants réguliers arrivent reposés à la réunion de samedi à José Fierro et que certains joueurs ne voyageront même pas. Parmi eux, ils sont sûrement Enzo Pérez, Matías Suárez, Milton Casco et jusqu’à Franco Armani

Leonardo Ponzio, Lucas Pratto, Nacho Scocco, Julián Álvarez, Jorge Carrascal et Cristian Ferreira, tous les joueurs ayant peu tourné ces derniers matchs, ont de grandes chances d’être dès le départ en Equateur. Et bien que la priorité de nos jours passe par la définition de la Super League, eux et ceux qui sont présents devant la Ligue savent que ce n’est pas un engagement mineur auquel ils sont confrontés. River a été le groupe le plus difficile de la Coupe et ne peut pas se permettre de “lancer” des points qui pourraient devenir très nécessaires plus tard. Sao Paulo est un géant du continent et en plus de Quito, vous devrez également gravir les 3800 mètres de Juliaca pour visiter Binational au Pérou. Rien de simple …

Pour cette raison, River doit changer la puce même pendant un certain temps, affronter ce match malheureux avec le sérieux qu’il mérite (jamais remis en question) et essayer d’apporter un bon résultat pour aller à Tucumán en toute confiance.