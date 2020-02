Cette histoire de Michael Jordan sur le trash-talk de la recrue Kevin Garnett ajoute à sa légende

Il n’y a jamais de mauvais moment pour entendre une autre histoire sur l’état d’esprit qui a conduit Michael Jordan à devenir reconnu comme le plus grand joueur de basket-ball de l’histoire du jeu. Des livres comme «The Jordan Rules» de Sam Smith et «Playing For Keeps» de David Halberstam ont relaté le dynamisme compétitif de Jordan pendant ses jours de jeu. Au fil des années, de plus en plus d’anciens joueurs ont ajouté leurs histoires pour continuer la légende de la Jordanie.

Une autre histoire de Jordan fait le tour cette semaine via les anciens coéquipiers des Timberwolves Kevin Garnett et Isaiah Rider. Internet a découpé des interviews séparées de Garnett et Rider racontant la même histoire à propos d’un match de 1996 contre Jordan et les Chicago Bulls.

Voici la version courte: Rider s’amusait bien et Garnett, une recrue, le mettait en valeur. Garnett a dit à plusieurs reprises à Rider de continuer à aller en Jordanie. Jordsn a pu entendre le tout, et a commencé à dominer le quatrième trimestre et à porter les Bulls à une victoire éclatante.

Naturellement, les gens ont déjà identifié le jeu. C’est arrivé le 27 février 1996. Les Bulls menaient, 82-76, avant le quatrième quart-temps, et ont fini par gagner, 120-99. Jordan a terminé avec 35 points, sept passes décisives et six rebonds. Vous pouvez trouver la partition complète ici.

Voici le jeu complet:

Voici une transcription éditée de la vidéo de Garnett et Rider racontant l’histoire:

Cavalier: Donc KG ne m’avait jamais vu jouer contre Michael.

KG: Nous sommes à Chicago. C’est ma première année.

Cavalier: Et j’ai eu environ 24 pour le quatrième trimestre.

KG: JR passe un bon match.

Cavalier: Donc je suis calme, je suis toujours resté silencieux quand je joue, je n’ai pas trop parlé.

Cavalier: Nous sortons au quatrième quart-temps et KG est comme “Mec, continue à se mettre dans le cul, sers-le, il ne peut pas te garder.”

KG: “Continuez à le tuer, continuez à le tuer, tout droit, vous avez un bon match.”

Cavalier: J’étais calme, je le regarde comme, juste froid, parce que Mike était littéralement là.

KG: Il est ici. Mike peut m’entendre. Alors je double.

Cavalier: (usurpant l’identité de KG) “Je m’en fiche. Continuez à lui.”

KG: Comme je le dis, je le sens.

Cavalier: Donc Mike me regarde, regarde KG.

KG: Mains sur les hanches, jambes verrouillées. Et puis il me regarde pendant environ 15 secondes

Cavalier: Je me disais: “Mike, il ne connaît pas les règles du jeu, c’est juste un jeune chiot.”

KG: Je le vois et Mike ont une conversation. “Il ne sait pas vraiment, il est excité.”

Cavalier: Mike le regardait comme OK. Me regarda comme OK. J’ai dit: “Pourquoi tu me regardes comme ça?”

KG: Je ne peux même pas décrire les six, sept minutes de jeu suivantes, yo.

Cavalier: Nous sommes allés au quatrième trimestre, cet homme a obtenu environ 17 rapides.

KG: Nous avons 25 ans maintenant, il était juste deux heures.

Cavalier: Il est fou, en regardant KG, en me regardant, en regardant KG.

KG: Ça a mal tourné vite.

KG: Je me dis “JR, mon mauvais chien. Désolé, mec. Je suis désolé.” Il a dit: “C’est bon homme, je t’ai dit de te taire”

KG: Mike est venu comme “Merde, jeune gars, merde, vous avez terminé?” Je n’ai plus jamais parlé de merde à Mike dans la vie.