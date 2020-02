Cette programmation incroyable est la clé de la victoire de l’équipe Giannis

Le NBA All-Star Weekend est une lettre d’amour au plus beau superflu que nous sommes venus associer au basket-ball, sa ligue de sport professionnel la plus réussie, et à tous les personnages gravitationnels qui en valent la peine. C’est le moment de célébrer l’athlétisme effaçant la physique, les compétences inatteignables et chaque spectacle qui danse à la périphérie.

Ce que le week-end contourne principalement, cependant, sont certains des éléments clés qui font du basket-ball: la compétition et la stratégie. Le match des étoiles de dimanche tentera de réintégrer les deux en transformant chaque trimestre en son propre jeu avant que la dernière image ne devienne une course-poursuite pour marquer 24 points de plus que l’équipe de tête n’a accumulé jusque-là.

Et c’est dans ce jeu où la compétition et la stratégie ont l’opportunité de sauter au premier plan comme jamais auparavant. Étant donné que le résultat de l’exposition n’a aucun impact tangible sur les jeux qui comptent vraiment, laissez le concours étoilé de dimanche servir également de tube à essai. Sur cette note, ce que je veux voir, c’est que l’équipe Giannis exploite la liste impressionnante de son capitaine en tirant parti de la taille d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant.

Même dans une ligue où les trois balles sont roi, imaginez que vous essayez de marquer contre cette formation, un Nick Nurse (un entraîneur créatif qui ne se soucie pas de ce que les autres pensent) devrait expérimenter dans un souci d’expérimentation: Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Rudy Gobert, Bam Adebayo et Pascal Siakam. Si vous ne pouvez pas imaginer ces cinq personnes sur le sol en même temps, personne ne rejettera la faute. Ce sont cinq joueurs qui incarnent le basket-ball sans position ou prospèrent à une position qui est devenue une espèce en voie de disparition. Au lieu de réduire les effectifs, faisons la course dans la direction opposée.

Adebayo, à 6’9 avec une envergure de 7’1, est le «plus petit» joueur de la formation. (Siakam est également répertorié à 6’9 mais son envergure est de deux pouces de plus.) Il y a des joueurs imparables (Embiid et Antetokounmpo) et des hommes qui ne font aucun prisonnier une fois qu’ils ont quitté leurs pieds (Gobert et Adebayo). Cette unité crache tellement sur ce que nous pensons de la révolution actuelle du rythme et de l’espace du jeu, mais d’une manière qui n’est pas en arrière.

Collectivement, ils redéfiniraient la géographie de la cour en combinant une protection de jante historiquement excellente avec une polyvalence révolutionnaire le long du périmètre. Sans broncher, Adebayo, Siakam et Antetokounmpo peuvent basculer sur n’importe qui avec Team LeBron. Embiid et Gobert pourraient être les deux défenseurs les plus influents du jeu, et les adversaires peuvent oublier de marquer n’importe où dans la peinture avec les deux dans le jeu.

Ils n’ont peut-être pas de grands tireurs à trois points, mais ils ont des gars prêts à le laisser voler – tout le monde sauf Gobert ne sera pas timide. Et une fois que le ballon monte, à chaque extrémité, il est difficile d’imaginer quiconque de l’autre équipe saisissant un seul rebond. Anthony Davis, Nikola Jokic et Domas Sabonis sont des bêtes sur le verre à part entière, mais chacun mourrait de faim contre ce groupe.

Si vous contrôlez le ballon, vous contrôlez le rythme. Et dans un cadre offensif en demi-terrain, Adebayo, Siakam, Antetokounmpo, Embiid et Gobert ont juste la bonne combinaison de vision, de passe, de force et de toucher pour punir tout ce qui se trouve sur leur chemin. Imaginez-vous courir après Siakam autour d’un bosquet d’écrans fixés par deux (ou plus) de ces autres corps? Cauchemar total. Ou qu’en est-il de Antetokounmpo exécutant un pick-and-roll élevé avec Gobert plongeant vers la jante et Embiid à l’endroit du dunker? Peu importe à quel point vous emballez la peinture si ces trois-là y grondent pour encercler un lob.

Pendant de longues minutes, ces cinq courraient des problèmes d’espacement naturels, et chaque fois qu’ils n’accrochaient pas une vie de rebond offensif, il pouvait être difficile de battre en retraite en transition (en particulier contre une équipe composée de Ben Simmons et Russell Westbrook). Mais dans l’ensemble, cette unité repousserait les limites de ce que nous pensons que le basket-ball peut et devrait être en 2020. Adebayo vient de remporter la compétition d’habiletés, tandis que Siakam et Antetokounmpo connaissent bien le fonctionnement des systèmes respectifs de leur équipe. Mélanger ces trois avec la présence la plus dominante du bas du poteau et un autre joueur de sept pieds qui n’a pas besoin du ballon pour faire une différence positive et qui sait ce qui peut arriver?

Si l’équipe Giannis veut mettre fin au bouleversement dimanche soir, ce groupe pourrait être ce qui fait pencher la balance en leur faveur, fonctionnant comme un blob montagneux sans position qui poussera le basket-ball en avant d’une manière qui le retenait. Espérons que l’infirmière est d’accord.

Le All-Star Game est le moment idéal pour devenir bizarre, et il n’y a rien de plus étrange que cette unité de cinq hommes.