Cette super coupe de tirs d’entraînement au forage de Tiger Woods est passionnante

Le son d’un golfeur professionnel qui lance une balle avec une vitesse de swing d’environ 120 miles par heure produit l’un des sons les plus doux du sport. Quelqu’un avec le PGA Tour a pris la brillante décision de filmer et d’enregistrer l’impact de toutes les balançoires de Tiger Woods lors d’une séance de tir cette semaine au Farmers Insurance Open, et de couper les images en une reprise rapide de 56 tirs en 23 secondes .

Au moment où Woods passe de l’utilisation d’un long fer à un pilote, on a l’impression que le rythme tombe dans une chanson techno épique.

Woods a tiré un 69 de moins de 3 à son premier tour sur le parcours nord de Torrey Pines jeudi, et n’est qu’à trois coups de la tête après 18 trous.

