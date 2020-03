Cette tortue dribble de basket-ball est là pour égayer votre journée

L’hiver de notre mécontentement est maintenant devenu un été glorieux par ce soleil de testudinidés; le nuage sans sport qui a gâché nos jours à un horizon lointain entraîné. Liez sa coquille avec des couronnes victorieuses! nos yeux vides animés d’un jeu joyeux; nos alarums ternes se changèrent en de joyeux Tweetings; notre redoutable isolement pour le plus grand plaisir.

Les sports sont partis? Pas si cette petite tortue a quelque chose à dire à ce sujet. En temps normal, nous pourrions peut-être souligner que l’absence de toute concurrence nuit à la réussite du ballon de l’ouragan. Mais mars 2020 n’est pas un siècle normal, et pendant une pandémie, nous devons évaluer sur une courbe. Est-ce du sport? Putain oui, c’est du sport.

Esthétique 10/10

Lorsque vous n’avez pas vu de basket-ball depuis des années, les ballons de basket ont soudainement l’air plus juteux et rebondis. Est-il possible de regarder oranger? Ils ont l’air oranger. L’irréalité vivante d’un ballon pendant l’ère de Covid-19 contraste merveilleusement avec la lourdeur accablante de Our Shelled Hero.

Les tortues sont aussi mignonnes.

Difficulté 10/10

Dans la Grèce antique, apparemment, pousser une balle était considéré comme si difficile que c’était un tourment éternel plausible pour un pécheur irrémédiable. Si vous leur aviez montré cette vidéo, ils auraient été choqués par la facilité avec laquelle la tortue se détache de cette tâche de Sisyphe, puis ils vous auraient déifié sur toute la question du «téléphone».

Compétitivité 10/10

OK, nous évaluons une courbe ici. Tortue vs sportivité? 10/10.

Global 30/30

Des sports.