Barcelone s’installe dans un chaos absolu, sports et sports extra. La dure défaite contre le Real Madrid lors de la Santiago Bernabéu Classic, avec laquelle le Barça a abandonné la direction de la Ligue, a été le dernier revers d’une équipe et d’une institution en chute libre.

L’accent pourrait désormais être mis sur le banc. 50 jours après votre arrivée à Barcelone, Quique Setién traverse son pire moment. Son idée ne semble pas marcher sur l’équipe, qui ne joue pas mieux qu’avec Valverde, ni n’améliore ses résultats. Et la main-d’œuvre, selon Catalunya Radio, a cessé de compter sur son personnel technique.

Selon l’émission El Club de la Mitjanit de la station de radio catalane, dans la garde-robe catalane, certains disent que le projet est formidable pour l’entraîneur. «Ceux-ci ne savent pas prendre le bateau»Ou«c’est super pour eux », entre autres phrases, ont été entendues dans le modèle culé.

Le début a été la défaite de Mestalla

Les informations Ils désignent le match contre Valence comme le début de la méfiance de l’équipe à Setién. Le 25 janvier, peu de temps après l’atterrissage du nouveau personnel d’entraîneurs, Barcelone a perdu la première place de la ligue après avoir perdu au stade Mestalla, dans un match où l’approche de l’entraîneur était quelque peu étrange.

La gestion des changements et les images d’Eder Sarabia dans le Classic n’ont pas plu non plus. En fait, ils indiquent Le changement d’Arturo Vidal a été une énorme erreur, et que l’équipe s’est effondrée lorsque le Chilien a quitté le terrain.

Mais les costumes n’indiquent pas seulement le personnel d’entraîneurs, aussi à un secrétaire technique qui n’a jamais été à la hauteur. La distance entre le personnel et le conseil d’administration est une réalité, et il semble que le cycle Bartomeu aux commandes de Barcelone touche à sa fin.