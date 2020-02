Chaîne de télévision, comment diffuser

Le NBA All-Star Game est une vitrine des meilleures stars de la ligue, avec des dunks et des tirs à trois points en évidence tout au long. Dimanche, ce sera une nouvelle fois le cas, avec une modification du format du jeu qui devrait avoir un impact sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre lorsque les meilleurs joueurs de basket-ball se rencontrent tous sur une seule scène massive.

Match des étoiles NBA

Quand: Dimanche 16 février

Temps: 20:00. ET

LA TÉLÉ: TNT

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Plutôt que d’affronter les deux conférences l’une contre l’autre, le NBA All-Star Game a demandé à LeBron James et Giannis Antetokounmpo de choisir leurs équipes pour l’événement. James a d’abord sélectionné son coéquipier des Los Angeles Lakers, Anthony Davis, avec Kawhi Leonard et James Harden pour faire la une de son équipe. Antetokounmpo a construit son équipe autour de Joel Embiid, en ajoutant Pascal Siakam et Kemba Walker comme pièces maîtresses à une équipe qui est riche en talents de la Conférence de l’Est.

Peut-être plus intéressant que les listes est le format du jeu lui-même. Cette année, le score du match est réinitialisé après chacun des trois premiers trimestres. Au quatrième trimestre, les scores seront additionnés, l’équipe dirigeante devant alors marquer 24 points pour gagner le match. C’est une combinaison de la fin Elam que le tournoi de basket-ball a rendue populaire et un hommage à feu Kobe Bryant, dont la présence se fera sentir tout au long des festivités du week-end des étoiles. Avec le All-Star Game qui devient généralement plus compétitif au quatrième trimestre, cette ride devrait le rendre encore plus intense.

