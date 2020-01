Chaîne de télévision, Comment regarder

Jusqu’ici cette saison, les Golden Gophers du Minnesota ont roulé sur des montagnes russes. Jouant sans doute sa partie la plus difficile de la saison, le Minnesota sera définitivement testé lorsque le numéro 11 de l’État du Michigan arrivera en ville dimanche. Les Gophers viennent de remporter une victoire de 62-59 contre l’Ohio State, tandis que le Michigan State a perdu 67-63 contre l’Indiana lors de son dernier match. Contre les Gophers à domicile le 9 janvier, les Spartans ont gagné 74-58.

Michigan State contre Minnesota

Quand: Dimanche 26 janvier

Temps: 15:00. ET

LA TÉLÉ: RENARD

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Le Minnesota (11-8, 5-4) a perdu neuf points avant la mi-temps contre Buckeyes jeudi, mais a dominé OSU 34-22 en seconde période pour remporter la victoire. Il s’agissait de la première victoire de l’équipe à Columbus depuis 2005. Marcus Carr a mené l’équipe avec 21 points et a récolté sept rebonds. Il a été aidé par le jeu de Daniel Oturu, qui a joué plus près du panier qui a ouvert les voies de circulation pour Carr. Dans le premier match de la saison contre MSU, les Gophers étaient menés par Oturo, qui avait un double-double avec 22 points et 10 rebonds. Alihan Demir et Carr ont également marqué à deux chiffres. Depuis ce match, les Gophers ont un dossier de 3-1 en conférence.

Les Spartans (14-5, 6-2) ont pris 15 points de retard dans les 11 premières minutes de l’Indiana et n’ont jamais pu revenir, même s’ils avaient eu la chance de gagner tard dans la défaite de jeudi. Ce qui a gardé l’équipe proche, c’est le jeu de Cassius Winston, qui avait 13 de ses 17 points en seconde période. Michigan State a rebondi en effectuant ses six premières tentatives de 3 points en seconde période et a pris une avance de 51-48 avec 11:05 à faire. Il est resté un jeu à possession unique le reste du chemin. Lors du premier match contre le Minnesota, Winston a mené tous les marqueurs avec 27 points et a récolté six passes. L’équipe a également obtenu une excellente production de Xavier Tillman, qui a marqué 19 points. MSU doit mieux jouer dans les premières minutes pour gagner. Sinon, l’équipe pourrait tomber à 1-3 au cours des quatre derniers matchs.

