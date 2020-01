Chaîne de télévision, Comment regarder

Le Real Valladolid a été la première équipe de la Liga cette saison à prendre des points sur le Real Madrid, et les hommes de Sergio Gonzalez seront impatients de ralentir sa charge vers le titre dimanche. L’égalisation de Sergi Guardiola à la 88e minute au Santiago Bernabeu a assuré un match nul 1-1 à Valladolid en août, mais il gardera un souvenir douloureux de l’humiliation 4-1 de la saison dernière à domicile contre le Real.

Real Valladolid contre Real Madrid

Quand: Dimanche 26 janvier

Temps: 15:00. ET

LA TÉLÉ: être au sport

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Valladolid n’a plus battu Los Blancos sur son propre terrain depuis novembre 2008 et a depuis perdu trois des quatre rencontres de l’Estadio Jose Zorrilla. Los Pucelanos n’a plus gagné en Liga depuis le début du mois de novembre et surfe sur une séquence de trois matchs nuls de haut niveau en semaine 21.

Le Real, en revanche, reste à égalité avec Barcelone en tête du classement et est invaincu en 18 matchs (12 victoires) dans toutes les compétitions entrant dans ce calendrier. Cela comprend des victoires consécutives en championnat contre Getafe et Séville.

Valladolid occupe le 15e rang du classement et six points au-dessus de la relégation pour le moment, même si son attente de plus de trois mois pour une victoire sera une grave préoccupation. L’équipe de Gonzalez a fait match nul lors de chacune de ses trois dernières sorties en championnat, tandis qu’un alignement de deuxième chaîne a joué dans les 32 derniers matchs de la Copa del Rey mercredi après une défaite 2-1 à Tenerife.

Jeudi, le Real a confirmé le capitaine Sergio Ramos, Eden Hazard et Marco Asensio, chacun s’entraînant individuellement, mais chacun reste dans le doute dimanche. Zinedine Zidane a déclaré aux journalistes que Gareth Bale “s’était un peu tordu la cheville” lors de la victoire 3-1 de la Copa del Rey mercredi contre les Unionistas de Salamanca et ne participerait probablement pas à la semaine 21.

Guardiola, meilleur buteur de Valladolid contre le Real, est le meilleur buteur de son club en Liga ce trimestre, malgré quatre filets seulement. Seules deux équipes de la Liga ont marqué moins de 17 buts à Valladolid cette saison.

