Chaîne de télévision, Comment regarder

C’est enfin là. Super Bowl 54. Les 49ers de San Francisco visent un sixième trophée Lombardi, tandis que les Chiefs de Kansas City n’ont pas participé au Big Game depuis 50 ans. Dans sa 100e saison, la NFL a tout à fait le match à espérer avec deux des meilleures infractions de la ligue qui marqueront à coup sûr beaucoup de points.

Nous avons des réponses à toutes vos questions sur le Super Bowl LIV ici même.

Quand le Super Bowl LIV sera-t-il joué?

Le dimanche du Super Bowl est le 2 février 2020.

Quelle heure est le coup d’envoi?

Le Super Bowl 54 débutera à 18h30 HE sur FOX. La programmation avant le match est visible sur NFL Network.

Comment regarder sans câble?

Vous pouvez le diffuser en direct gratuitement sur fuboTV avec un essai de 7 jours. fuboTV ne nécessite aucun contrat et est disponible sur tous les appareils de télévision mobiles et connectés tels que Apple TV, Roku, Chromecast et Amazon Fire TV.

Qui se produit au coup d’envoi et à la mi-temps?

L’hymne national sera chanté par Demi Lovato et le spectacle de la mi-temps de cette année à Miami comprendra deux icônes musicales latines avec Shakira et Jennifer Lopez en tête d’affiche du concert.

Comment les 49ers sont-ils arrivés ici?

Les 49ers jouent dans le Super Bowl pour la septième fois dans l’histoire de la franchise après un bye et gagnent contre les Vikings et les Packers. Si les 49ers gagnent, ils passeront à 6-1 dans le Super Bowl. Jouant les Packers dans le championnat NFC, les 49ers étaient en contrôle total tout le match. L’équipe a devancé Green Bay 27-0 en première mi-temps, terminant le match avec une victoire de 37-20. L’entraîneur-chef Kyle Shanahan a conçu le jeu de course le plus diversifié et le plus efficace de la NFL. C’était en plein écran avec le porteur de ballon Raheem Mostert qui a couru 220 yards et quatre touchés.

Comment les chefs sont-ils arrivés ici?

Après un au revoir au premier tour et une victoire contre les Texans, les Chiefs ont de nouveau pris soin des affaires contre les Titans. Après avoir pris du retard au début du championnat de l’AFC, l’offensive de Kansas City, menée par le quart-arrière Patrick Mahomes, était presque imparable dans une victoire de 34-25. La réputation de l’entraîneur-chef des chefs Andy Reid pour la conception du meilleur jeu de passes dans la NFL était assez évidente. Mahomes est allé 23-en-35 avec 294 verges et trois touchés, ainsi que 53 verges en huit courses.

