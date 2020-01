Chaîne de télévision, Comment regarder

Les Celtics de Boston et les Golden State Warriors ont tous deux connu des changements cette saison, les deux équipes allant dans des directions opposées à la suite de ces changements. Alors que les Warriors ont lutté après avoir perdu la majeure partie de leur noyau à la libre agence ou à des blessures, les Celtics ont prospéré et se retrouvent près du sommet de la Conférence de l’Est. Lorsque les deux équipes joueront à Boston jeudi, les Celtics chercheront à maintenir ces tendances.

Guerriers contre Celtics

Quand: Jeudi 30 janvier

Temps: 20:00. ET

LA TÉLÉ: TNT

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Le concours contre les Celtics sera la deuxième étape d’un road trip difficile sur la côte Est pour les Warriors. Golden State est entré dans ce road trip après avoir perdu 13 matchs sur 14 et au bas de la Conférence Ouest après tant d’années au sommet. Sans Steph Curry et Klay Thompson cette saison, les choses pourraient continuer d’être une montée.

Pendant ce temps, Boston participe à ce concours en rentrant chez lui après un road trip de trois matchs. Ce road trip s’est clôturé par un match sur la route contre le Heat de Miami mardi dans lequel ils ont gagné 109-101 après que les Celtics aient partagé les deux premiers matchs contre les Orlando Magic et les New Orleans Pelicans. Boston détient actuellement une tête de série parmi les quatre premiers de la Conférence Est, mais devra continuer à gagner car des équipes comme les Pacers et les Sixers sont juste derrière eux et pourraient reléguer les Celtics à un rôle de visiteur au premier tour des éliminatoires.

