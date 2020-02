Chaîne de télévision, Comment regarder

Les dirigeants de la Liga, le Real Madrid, rivaliseront avec l’Atletico samedi dans le troisième derby madrilène de la campagne, mais les deux équipes n’ont jusqu’à présent pas réussi à produire un but en 210 minutes jouées ce trimestre. Los Rojiblancos n’a pas gagné au Santiago Bernabeu depuis qu’ils ont battu le Real 1-0 en Liga en février 2016, mais la forme actuelle suggère qu’un bouleversement similaire est peu probable près de quatre ans plus tard.

Real Madrid contre Atletico Madrid

Quand: Samedi 1 février

Temps: 10 h 00 HE

LA TÉLÉ: être au sport

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Los Blancos a battu les hommes de Diego Simeone 4-1 aux tirs au but lorsque ces ennemis se sont affrontés en finale de la Super Coupe d’Espagne plus tôt en janvier. Ils ont vu un autre match nul et vierge quand ils se sont rencontrés au Wanda Metropolitano en septembre.

Les archives se retrouvent sous une forme tout à fait opposée avant cette rencontre. Le Real défend une séquence de 19 matchs sans défaite avant son affrontement en Copa del Rey au Real Saragosse mercredi, tandis que l’Atletico est sans victoire en quatre matches toutes compétitions confondues.

La course misérable d’Atleti comprend une défaite 2-1 en prolongation contre Cultural Leonesa en huitièmes de finale de la Copa, ainsi qu’une défaite 2-0 à l’extérieur contre Eibar et un nul 0-0 à domicile avec Leganes.

Eden Hazard et Marco Asensio pourraient être les seules victimes majeures de la première équipe pour Zinedine Zidane, qui se rapproche du meilleur bilan de forme de l’équipe du Real cette saison.

L’Atletico a des problèmes de forme physique plus graves, notamment l’attaquant Diego Costa et l’arrière central Jose Maria Gimenez, qui a raté chacun des deux derniers bouleversements du club en Liga. L’ailier Thomas Lemar et l’arrière droit Santiago Arias sont également dans le doute pour les invités de samedi.

10 points séparent le Real de l’Atletico en cinquième, bien que la défaite pourrait voir l’équipe de Simeone tomber au septième rang si Valence et la Real Sociedad l’emportent lors de la semaine 22.

.