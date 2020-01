Chaîne de télévision, Comment regarder

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans devraient récupérer Zion Williamson cette semaine, le premier choix du repêchage étant prêt à faire ses débuts dans la saison mercredi. Avant cela, cependant, les Pélicans affronteront lundi les Grizzlies de Memphis, qui ont une recrue excitante à Ja Morant.

Pélicans contre Grizzlies

Quand: Lundi 20 janvier

Temps: 17h00. ET

LA TÉLÉ: TNT

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

La Nouvelle-Orléans (16-27) a bien joué près de la fin de l’absence de Williamson, son dernier match ayant été une défaite de 133-130 contre les Clippers de Los Angeles à domicile. Derrick Favors a mené les Pélicans avec 22 points et a converti les 10 tentatives de placement dans le match. Les Pélicans n’ont pas pu arrêter Kawhi Leonard, car ses 39 points ont aidé à pousser les Clippers au-dessus de la ligne d’arrivée. Mais le jeu amélioré de Brandon Ingram et Lonzo Ball, combiné avec le retour de Williamson, a pour l’instant inspiré l’optimisme à la Nouvelle-Orléans.

Memphis (20-22) a également de nombreuses raisons d’être optimiste, alors qu’il poursuit sa récente séquence chaude avec une victoire de 113-109 contre les Cavaliers de Cleveland. Dillon Brooks a mené les Grizzlies avec 26 points dans la victoire et l’équipe a tiré à plus de 50% sur le terrain. Brooks et Morant se sont bien développés cette saison, les Grizzlies et les Pélicans cherchant à avoir les pièces en place pour être des adversaires coriaces dans la Conférence de l’Ouest dans les années à venir.

