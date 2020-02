Chaîne de télévision, Comment regarder

Manchester United et Wolves se rencontrent pour la troisième fois en moins d’un mois samedi. Contrairement aux deux matchs précédents qui ont eu lieu en FA Cup, avec la première fin sans but et le deuxième United qui l’emporte 1-0, celui-ci a des implications sur la ligue. Avec les deux équipes avec 34 points, six derrière la quatrième et dernière place en Ligue des champions, ce sera trois énormes points à gagner.

Manchester United contre Wolves

Quand: Samedi 1 février

Temps: 12 h 30 ET

LA TÉLÉ: NBC

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer doit se remettre de la déception d’avoir été éliminé des demi-finales de la Coupe Carabao par ses rivaux de Manchester City. Cependant, compte tenu de l’histoire de l’équipe au cours des dernières années, le rebond de la déception ne devrait pas être trop étranger.

Il est difficile de mettre trop de blâme sur le manager norvégien car son équipe a été ravagée par une blessure. Marcus Rashford a été mis à l’écart jusqu’en mars, tandis que Paul Pogba est également absent. Les Red Devils ont reçu de bonnes nouvelles sur le marché des transferts, alors que le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes vient de rejoindre le Sporting Lisbon pour une grosse opération.

De l’autre côté de la médaille, les Wolves ont été l’une des équipes les plus difficiles à jouer en Premier League cette saison. Ils ont autant de chances que n’importe quelle autre équipe de poursuivre Chelsea pour la quatrième place. Avec l’international mexicain Raul Jimenez marquant presque chaque semaine et l’ailier explosif Adama Traoré causant des ravages sur une base hebdomadaire, les Wolves sont un cauchemar pour n’importe quelle équipe.

