Chaîne de télévision, Comment regarder

Gregg Berhalter entame sa deuxième année comme entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis avec un match amical à domicile contre le Costa Rica samedi, presque exactement un an après avoir battu le même adversaire lors de son deuxième match à la barre. Les Stars and Stripes ont remporté 11 de leurs 18 matches (cinq défaites) sous Berhalter et espèrent poursuivre sur leur lancée après avoir terminé 2019 avec des victoires consécutives.

USMNT contre Costa Rica

Quand: Samedi 1 février

Temps: 16h00. ET

LA TÉLÉ: TUDN, ESPN News

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Los Ticos se rend en Californie dans l’espoir de s’appuyer sur quatre victoires consécutives et un record impressionnant de quatre victoires lors de ses sept dernières rencontres avec les États-Unis. Les deux équipes s’affronteront en finale de la première Ligue des Nations de la CONCACAF. L’équipe de Berhalter affrontera le Honduras, tandis que le Costa Rica affrontera le Mexique favori.

Ces deux équipes ont échangé 2-0 victoires lors de leurs deux dernières rencontres, toutes deux aux États-Unis. C’est une défaite à domicile contre le Costa Rica en septembre 2017 qui a eu un impact majeur sur l’échec de l’USMNT à se qualifier pour la Coupe du monde 2018.

De l’escouade actuelle, l’ailier de D.C. United, Paul Arriola, était le seul joueur américain impliqué dans cette défaite à la Red Bull Arena du New Jersey. Berhalter a été audacieux dans ses efforts pour mélanger les choses, avec seulement 10 de ses 22 hommes ayant déjà été plafonnés au niveau senior. Parmi les joueurs américains potentiels se trouve le milieu de terrain de 20 ans Christian Cappis, qui joue pour Mobro au Danemark, et l’attaquant de Wolfsburg II, 18 ans, Ulysses Llanez Jr., qui était le seul autre joueur basé en Europe sélectionné.

L’entraîneur costaricien Ronald Gonzalez Brenes n’a en revanche que sept joueurs non plafonnés dans son équipe, cinq de ses hommes comptant au moins 50 sélections. Sa sélection comprend également sept joueurs de la Major League Soccer, dont le défenseur central de LA Galaxy Giancarlo Gonzalez, l’actif le plus expérimenté de l’équipe avec 80 sélections à son actif.

Arriola et Gyasi Zardes comptent 87 sélections entre eux, soit plus que le reste de l’effectif de Berhalter réunis (75). Le Costa Rica peut ne pas héberger le même nombre de noms de famille, mais son expérience et sa motivation à créer un bouleversement pourraient causer des problèmes d’hôte.

