Chaîne de télévision, Comment regarder

Même avec de nombreux matchs importants devant l’équipe la semaine prochaine, le Michigan State n ° 14 devrait rester concentré lorsqu’il se rendra à Madison samedi pour affronter le Wisconsin. Les équipes se sont affrontées pour la dernière fois le 17 janvier, les Spartans gagnant 67-55 à domicile. Dans une conférence aussi profonde que le Big Ten, tout match pourrait signifier un bouleversement potentiel.

Michigan State contre Wisconsin

Quand: Samedi 1 février

Temps: 13h00. ET

LA TÉLÉ: RENARD

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Le gardien des blaireaux Brad Davidson a été suspendu pour un match après avoir commis une faute flagrante lors de la récente défaite de l’équipe contre l’Iowa. Combinez cela avec des nouvelles que Kobe King quitte le programme et prévoit de transférer, les joueurs de banc devront assumer des rôles auxquels ils ne sont pas habitués depuis qu’ils étaient tous deux débutants. Les Badgers (12-9, 5-5) n’ont pas pu s’imposer sur la route dans l’Iowa, s’inclinant 68-62 lundi. L’équipe était dirigée par D’Mitrik Trice, qui a récolté 16 points et neuf rebonds, ainsi que six passes décisives.

Après une embarrassante défaite de 29 points contre Purdue il y a quelques semaines à peine, Michigan State (16-5, 8-2) a rebondi et est passé 3-1 depuis lors et est n ° 1 au classement Big Ten. Toutes les victoires se sont déroulées à deux chiffres. Lors du match de mercredi contre Northwestern, le Michigan State a démoli les Wildcats par un score final de 79-50. Alors que les Spartans sont entrés dans la mi-temps avec une augmentation de 11 points, la deuxième mi-temps est le moment où l’équipe a vraiment allumé, dépassant Northwestern de 18 points. L’équipe était dirigée par Cassius Winston, qui avait 18 points, ainsi que deux autres joueurs qui ont marqué à deux chiffres.

