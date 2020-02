Chaîne de télévision, Comment regarder

Le présent de la NBA rencontre son avenir mardi soir lorsque les Milwaukee Bucks se rendent au Big Easy pour affronter les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Le MVP en titre de la NBA, Giannis Antetokounmpo, se retrouvera face à face avec le phénomène, Zion Williamson, pour la toute première fois. Ce choc des grands hommes sera la télévision incontournable.

Argent contre pélicans

Quand: Mardi 4 février

Temps: 19 h 30 ET

LA TÉLÉ: TNT

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Il est rare que quelqu’un éclipse la simple présence de Giannis, mais la manie de Zion balaie la ligue maintenant que le repêchage global n ° 1 de Duke est enfin en bonne santé et sur le terrain. Williamson a joué cinq matchs jusqu’à présent dans sa carrière, offrant au moins un moment dans chacun d’eux pour prouver qu’il vaut le battage médiatique, puis certains. Le joueur de 19 ans affiche une moyenne de 19,2 points et 7,8 rebonds par match, tout en restant dans la rotation des pélicans. Une fois qu’il a retrouvé ses jambes et continue de s’adapter à la ligue, il n’y a aucune raison qu’il ne puisse pas se hisser au sommet de la liste des superstars de la ligue.

Bien que Zion soit à l’honneur, il est indéniable que Giannis est actuellement le meilleur joueur de la ligue. Il cherchera à prouver cela, car lui et la recrue se mettront inévitablement la tête dans la peinture. Regarder ces deux attaquants de puissance physiquement doués pourrait être un rendez-vous dans la NBA pour la prochaine décennie avec la jeunesse de chacun. Ce premier match pourrait être quelque chose que nous considérons comme un moment dans l’histoire de la ligue.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.