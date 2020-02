Chaîne de télévision, Comment regarder

Le NBA All-Star Game aura lieu le 16 février au United Center de Chicago, et bien que nous sachions quels athlètes ont été sélectionnés, il reste à voir qui honorera l’équipe LeBron James et l’équipe Giannis Antetokounmpo. Ils sont les capitaines de l’événement et feront les sélections après avoir obtenu le plus de votes des équipes Est et Ouest.

Repêchage d’étoiles de la NBA

Quand: Jeudi 6 février

Temps: 19h00. ET

LA TÉLÉ: TNT

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

LeBron et Giannis alterneront les quatre premières sélections. James a le premier choix en raison du plus grand nombre de votes All-Star. Va-t-il sélectionner le Mavericks Luka Doncic, qui fait en moyenne près d’un triple-double par match avec 28,8 points, 9,5 rebonds et 8,7 passes décisives par match ou Kawhi Leonard du rival de Crosstown Clippers, qui a mené les Raptors au Championnat NBA 2019? Si Giannis repousse Leonard au n ° 2, James pourrait sélectionner son coéquipier Anthony Davis avec son deuxième choix du repêchage. Où tombera le meneur des Hawks d’Atlanta Trae Young? Peu importe comment cela se déroule, il y a toujours beaucoup d’offense à contourner.

Le jeu des étoiles de cette année a également un nouveau format. Les trois premiers trimestres seront marqués comme des matchs séparés. Au cours de chacun des deux premiers trimestres, l’équipe gagnante recevra 100 000 $ pour son organisme de bienfaisance respectif. À la fin des quatre minutes du troisième quart, les deux équipes utiliseront la règle de fin d’Elam, où le chronomètre est désactivé. En l’honneur du décès de Kobe Bryant, celui qui amasse 24 points en premier au quatrième trimestre gagnera. Cette équipe gagnera 200 000 $ pour l’organisme de bienfaisance de son choix. Si une équipe est en mesure de gagner les trois quarts, le montant s’élève à 500 000 $.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.