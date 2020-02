Chaîne de télévision, Comment regarder

La saison NBA est un marathon long et épuisant avec de nombreuses nuits passées par les mouvements des stars prenant des nuits de repos. Cependant, lorsque deux bonnes équipes se rencontrent, tout cela change. C’est particulièrement vrai lorsque les Philadelphia 76ers et les Milwaukee Bucks se réunissent. Les Bucks affronteront les Sixers à domicile jeudi pour ce qui devrait être une de ces nuits spéciales.

76ers contre Bucks

Quand: Jeudi 6 février

Temps: 20:00. ET

LA TÉLÉ: TNT

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Bien que les Sixers soient en sixième position au classement Est, ils ont le talent de rivaliser avec n’importe qui dans la ligue. Ils l’ont prouvé le jour de Noël en battant les Bucks 121-109 à domicile. Ils ont lutté depuis lors, comme leur classement le suggère, mais il ne fait aucun doute qu’ils seront prêts pour l’occasion dans ce match revanche.

Tous les yeux seront rivés sur la peinture, car deux des grands hommes d’élite de la ligue s’affronteront. Chaque fois que Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid se rencontrent, les étincelles sont garanties de voler. Lors de leurs six rencontres précédentes, la paire a en moyenne combiné 63 points et 26 rebonds entre eux. Il est négligeable de réduire un match entier à un affrontement en tête-à-tête, mais celui-ci jouera un rôle énorme dans le résultat.

Les Bucks (42-7) continuent de se vanter du meilleur record de la ligue et maintenant par une marge assez large avec les Lakers de Los Angeles (37-11) en retrait du rythme. Leur domination dans l’Est ne sera probablement pas surmontée tant que les éliminatoires ne remettront pas tout le monde au niveau. Cependant, pour les Sixers, ils doivent désespérément commencer à rattraper leur retard pour assurer un match favorable au premier tour en séries éliminatoires.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

