Chaîne de télévision, Comment regarder

8 février 2020 14h36

Le XFL est de retour! Ou au moins une version repensée visant à remplir le football sans calendrier sportif. Pour commencer, c’est la toute nouvelle saison en 2020, les Wildcats de Los Angeles et les Houston Roughnecks s’affronteront dans l’un des premiers matchs de démonstration samedi. Cette version de la ligue réussira-t-elle là où son prédécesseur a échoué ou sera-t-elle une autre tentative malavisée de guérir les retraits du football américain? Découvrons-le.

Wildcats contre Roughnecks

Quand: Samedi 8 février

Emplacement: Stade TDECU

Temps: 17h00. ET

LA TÉLÉ: RENARD

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Les Wildcats de Los Angeles sont dirigés par l’entraîneur-chef et GM Winston Moss, qui était un entraîneur adjoint de longue date pour les Packers de Green Bay. Il confiera le poste de quart-arrière de départ au Jalan McClendon, qui a beaucoup voyagé. L’ancien QB à double menace de NC State et de Baylor a été signé le plus récemment par les Washington Redskins comme quatrième option avant d’être libéré après un mois. Il a obtenu les représentants de départ dans les mêlées de pré-saison et aurait bien contrôlé l’infraction. La cible principale de McClendon sera probablement l’ancien défenseur du Temple Adonis Jennings, tandis que les Wildcats ont également une pléthore de coureurs à parcourir.

L’ancien entraîneur-chef d’Hawaï et du SMU, June Jones, sera chargé de diriger les Houston Roughnecks. On ne sait pas sur qui le vétéran du jeu va s’installer pour prendre la majorité des snaps offensifs sous le centre. Phillip Walker et Connor Cook ont ​​partagé leur temps lors des matchs de présaison. Peu importe qui obtient le poste n ° 1, ils auront beaucoup d’armes offensives à utiliser. Les larges receveurs Sam Mobley et Kahlil Morris se sont présentés en pré-saison, tous deux rattrapant les passes de touché lors de la mise au point finale contre Los Angeles.

