Chaîne de télévision, Comment regarder

8 février 2020 12h00

La puissance pérenne du Kentucky se bat pour la première place de la SEC et affrontera le Tennessee sur la route pour la première fois cette saison. Bien que cela puisse sembler une victoire pour les Wildcats, l’équipe n’a plus gagné à Thompson-Boling Arena depuis 2015. Le cycle sera-t-il rompu?

Kentucky contre Tennessee

Quand: Samedi 8 février

Temps: 13h00. ET

LA TÉLÉ: CBS

Le Kentucky (17-5, 7-2) a obtenu une victoire 80-72 mardi contre le Mississippi State. Alors que beaucoup a été dit sur les grands joueurs du Kentucky, EJ Montgomery a connu un match en petits groupes avec 12 points et huit rebonds. Il s’agissait de son troisième match à deux chiffres de la saison et le premier depuis le 8 décembre. Ses huit rebonds étaient les plus élevés depuis un match du 18 décembre contre l’Utah. L’équipe était toujours dirigée par l’attaquant Nick Richards, qui a réussi un double-double, marquant 27 points (25 en seconde période) et récoltant 11 rebonds.

Les Volontaires (13-9, 5-4) ont à peine remporté une victoire contre l’Alabama mardi, gagnant 69-68 grâce à une solide performance au deuxième semestre. Avant la victoire, le Tennessee était sur une séquence de défaites de trois matchs en SEC. Le Tennessee a devancé l’Alabama de neuf points en seconde période. Les Volontaires avaient un coup de poing 1-2 de John Fulkerson et Jordan Bowden, qui ont combiné pour marquer 42 points. Yves Pons a également marqué 14 points et récolté 14 rebonds. Le Tennessee a suspendu son chapeau sur une attaque équilibrée cette saison avec quatre joueurs en moyenne à deux chiffres.

