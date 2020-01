Chaîne de télévision, Comment regarder

Les Lakers ont été un mastodonte sur la route cette saison avec une fiche de 18-3. Ils auront un énorme défi lundi soir contre les Celtics. Chaque fois que cette rivalité historique redémarre, jetez des records par la fenêtre. Les Lakers sont actuellement assis au sommet de la Conférence de l’Ouest, tandis que les Celtics sont quatrièmes de la Conférence de l’Est.

Lakers contre Celtics

Quand: Lundi 20 janvier

Temps: 19 h 30 ET

LA TÉLÉ: TNT

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

LeBron James a marqué un sommet de 31 points, avec 12 passes décisives lors de l’impressionnante victoire de 124-115 de Los Angeles contre les Rockets samedi. Les Lakers (34-8) ont perdu jusqu’à 11 points dans le match. L’attaquant Kyle Kuzma a été la plus grande différence dans le revirement. Il n’avait que six points en première mi-temps, mais a marqué 17 points en deuxième mi-temps et a été chargé de défendre Russell Westbrook. Sans Anthony Davis, la performance de Kuzma contribuera grandement à déterminer l’issue de lundi.

Sans les talents de Kemba Walker et Jaylen Brown lors du match de samedi contre les Suns, les Celtics ont perdu 123-119, marquant la troisième défaite consécutive de l’équipe. Même sans ces deux pièces importantes, les Celtics (27-14) avaient encore beaucoup de production offensive, car Marcus Smart a marqué un sommet de 37 points. Il a battu un record historique des Celtics avec 11 trois points. Jayson Tatum a également récolté 26 points. Le match de lundi fera beaucoup pour montrer jusqu’où les Celtics doivent aller pour atteindre le statut d’élite.

.