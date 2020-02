Chaîne de télévision, Comment regarder

La dernière fois que le Michigan et le Michigan State se sont affrontés, les choses étaient assez différentes. C’était un match du top 15. Depuis ce match le 5 janvier, le Michigan est à seulement 3-5 et Michigan State est à 4-4. Les Wolverines chercheront à se venger samedi contre les Spartans après avoir perdu 87-69 lors du premier match. Non seulement les deux écoles veulent se vanter, mais une victoire renforcerait leur confiance.

Michigan State contre Michigan

Quand: Samedi 8 février

Temps: 12 h 00 ET

LA TÉLÉ: RENARD

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

MSU (16-7, 8-4) est actuellement sur une séquence de défaites de deux matchs après que les Spartans ont perdu un coup de cœur de 75-70 contre Penn State mardi. Ce fut une perte surprenante compte tenu de la superstar Cassius Winston est allé à la ligne des lancers francs pour potentiellement égaliser le match avec 11 secondes à jouer et raté. Winston a toujours ouvert la voie à MSU, marquant 25 points et totalisant neuf passes décisives. Cependant, aucun autre coéquipier n’a marqué à deux chiffres et l’équipe a commis 15 revirements. Winston a une moyenne de 24 points et neuf passes décisives lors de ses quatre derniers matchs contre le Michigan, toutes victoires.

Le Michigan (13-9, 4-7) a également subi une défaite malheureuse contre l’Ohio State mardi lors d’une défaite 61-58 à domicile. Il s’agissait de la troisième défaite consécutive à domicile du Michigan dans un match avec 15 changements de tête. Le Michigan a mal tiré de partout sur le terrain lors de ses trois derniers matchs à domicile, toutes défaites. Les Wolverines n’ont tiré que 25 pour cent pour commencer le match (5 pour 20), dont 1 pour 9 sur trois points. Le Michigan devra s’appuyer sur sa défense, quatrième du pays et première du Big Ten pour limiter les passes décisives. Les Wolverines ont plus que jamais besoin d’une victoire pour sortir du sous-sol des Big Ten.

