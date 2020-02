Chaîne de télévision, Comment regarder

Manchester City se retrouve en territoire inconnu après avoir perdu des matchs consécutifs pour la première fois depuis plus d’un an, mais la visite de dimanche à West Ham United devrait voir l’équipe reprendre ses chemins gagnants. Les Citizens ont remporté leurs neuf dernières rencontres avec les Hammers et ont remporté une victoire de 5-0 lors de la rencontre de ces équipes en août, les East Londoners recherchant leurs premiers points au stade Etihad depuis septembre 2015.

Manchester City contre West Ham

Quand: Dimanche 9 février

Temps: 11 h 30 HE

LA TÉLÉ: NBCSN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

C’est au cours de la campagne 2015-2016 que West Ham a remporté quatre points lors de deux affrontements avec City, une tendance qui s’est terminée après l’arrivée de Pep Guardiola à la barre l’été suivant.

L’entraîneur catalan sera privé de Raheem Sterling pour le match de la semaine 26 après que son ailier star a été exclu en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors de la récente défaite 2-0 à Tottenham Hotspur.

Oleksandr Zinchenko est suspendu après son expulsion à la suite de deux avertissements au Tottenham Hotspur Stadium, bien qu’Aymeric Laporte puisse fournir un coup de pouce s’il revient en défense centrale. Leroy Sane est récemment revenu à l’entraînement de City, mais il semble peu probable qu’il soit risqué dimanche.

City a perdu 1-0 à domicile face à ses rivaux de Manchester United lors du match avant la défaite des Spurs, un résultat plus pardonnable étant donné que l’équipe était toujours en finale de la Coupe Carabao avec une victoire globale de 3-2.

Néanmoins, West Ham considérera City comme plus vulnérable que d’habitude après des défaites successives, et la motivation de City est sûre d’être entamée étant donné qu’elle se situe désormais 22 points en dessous du leader Liverpool.

Jack Wilshere, Felipe Anderson et Andriy Yarmolenko sont toujours exclus de l’équipe visiteuse, ce qui signifie que Robert Snodgrass et Michail Antonio pourraient garder leurs places à l’écart. L’arrivée hivernale Tomas Soucek – un prêt signé par Slavia Prague – devrait conserver sa place de départ au milieu de terrain.

David Moyes a affronté les Citizens 30 fois et possède un record égal de 13 victoires et 13 défaites (quatre nuls). Cependant, ce record a souffert depuis qu’il a quitté Everton en 2013, perdant ses six dernières rencontres avec City dans trois clubs différents. Ses équipes ont perdu ces six matchs par un score total de 4-17, sans jamais réussir à marquer plus d’une fois.

Cela fait plus d’un mois que les Hammers ont battu Bournemouth 4-0 le jour du Nouvel An, marquant leur seule victoire de haut niveau en 2020 jusqu’à présent, et tous les signes pointent vers une résurgence de la ville sur le territoire national.

