Chaîne de télévision, Comment regarder

Après l’une des phases les plus choquantes et les plus excitantes de la Copa del Rey au cours des dernières années en milieu de semaine, il est temps pour le retour de la Liga. Les champions en titre ont désespérément besoin de cohérence, de points et de bonnes nouvelles alors que le nouveau manager de l’équipe revient dans son ancien club dans ce qui devrait être un match passionnant.

Real Betis contre Barcelone

Quand: Dimanche 9 février

Temps: 15:00. ET

LA TÉLÉ: être au sport

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Cela n’a pas été une bonne semaine pour Barcelone. Les champions de tous les temps de la Copa del Rey ont été éliminés de la compétition contre l’Athletic Bilbao avec un vainqueur à la 93e minute à la mort, une façon vraiment déchirante de dire au revoir à un tournoi que le Barça a remporté 30 fois, quatre au cours des six dernières années. Le nouveau manager Quique Setién dit que son équipe s’améliore à chaque match, mais les fans ne sont pas très confiants dans ses capacités d’entraîneur et les choses doivent s’améliorer beaucoup plus rapidement à l’approche des éliminatoires de la Ligue des champions.

Le prochain défi du Barça est le Real Betis, l’ancien club de Setién qui l’aime toujours et lui donnera sans aucun doute une excellente réception dimanche. Le Barça s’est toujours battu contre le Betis et gagner n’est jamais facile. Les joueurs du Betis auront sûrement un coup de pouce supplémentaire dans leur démarche face à leur ancien patron. Le Barça est blessé, blessé et Lionel Messi n’a pas été à son meilleur, mais cette équipe doit trouver des réponses rapidement.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports.

