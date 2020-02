Chaîne de télévision, Comment regarder

Le Canada et les États-Unis ont chacun obtenu leur place au tournoi de soccer féminin des Jeux olympiques de Tokyo 2020 après avoir atteint la finale du championnat de qualification féminin CONCACAF. Les rivaux nord-américains entrent en collision au Dignity Health Sports Park dimanche à Los Angeles à la recherche d’une victoire pour remonter le moral avant les jeux d’été.

Canada vs États-Unis

Quand: Dimanche 9 février

Temps: 18 h 00 ET

LA TÉLÉ: FS2

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

C’est la quatrième fois en autant d’éditions des Jeux olympiques d’été que l’USWNT et le Canada comptent pour les deux places de qualification de la CONCACAF après l’introduction de ce format en 2008. Chaque équipe a atteint la finale après avoir remporté les quatre matchs jusqu’à présent dans le tournoi. et sans encaisser de but.

L’entraîneur des Stars and Stripes, Vlatko Andonovski, a vu son équipe prendre sa place en finale après avoir dominé le Mexique 4-0 en demi-finale de vendredi. Sam Mewis impressionné par un but de chaque côté de la mi-temps.

Jordyn Huitema a inscrit son septième but du tournoi lorsque le Canada a battu le Costa Rica 1-0 plus tôt dans la soirée, augmentant ainsi son avantage en tant que meilleure buteuse des qualifications olympiques de la CONCACAF.

Le Canada peut être considéré comme un outsider pour ce match, mais il convient de noter que l’équipe nord-américaine la moins annoncée a marqué 22 buts sans réponse au cours de sa campagne dans le groupe B. Les États-Unis ont inscrit 18 buts sans réplique dans leurs trois matchs du groupe A, dont un coup sûr de 6-0 contre le Costa Rica.

L’USWNT n’a jamais perdu contre le Canada en 23 rencontres au total, la fierté et l’honneur nationaux étant les principaux produits en jeu lors de la rencontre de ces ennemis en finale de dimanche.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.