Chaîne de télévision, Comment regarder

Lors de la première itération de la XFL, la franchise de New York a joué au Giants Stadium. Depuis lors, le MetLife Stadium a été érigé à la place de ce lieu, et maintenant les New York Guardians le trouvent comme leur domicile dans le nouveau XFL. New York accueillera les Vipers de Tampa Bay au cours de la première semaine de la saison XFL 2020, les deux équipes cherchant à établir une identité au début de la saison.

Vipers vs Guardians

Quand: Dimanche 9 février

Temps: 14h00. ET

LA TÉLÉ: RENARD

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Tampa Bay est entraînée par l’ancien entraîneur-chef de la NFL Marc Trestman, qui a bâti sa réputation d’esprit offensif dans la Ligue canadienne de football avant d’être embauché pour diriger les Bears de Chicago. Les Vipers espèrent que les prouesses de l’entraîneur offensif de Trestman mèneront à une solide saison du quart-arrière Aaron Murray, qui est surtout connu pour son temps en tant que signaleur des Georgia Bulldogs. Murray a également passé du temps dans des groupes de la NFL et espère transformer cette expérience en succès dans la XFL.

Les New York Guardians sont également dirigés par un esprit offensif, car l’ancien coordinateur offensif des Giants de New York, Kevin Gilbride, est le chef de l’équipe qui joue dans le même stade que les Giants. Les Guardians auront l’ancien quart-arrière de Penn State et des Oakland Raiders Matt McGloin comme leur partant, mais ils ont également Luis Perez dans leur salle du quart-arrière. Perez était l’une des vedettes de l’Alliance du football américain, et cette équipe pourrait être bien équipée pour tirer parti de la nouvelle règle des passes avant multiples que la XFL mettra en œuvre.

