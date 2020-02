Chaîne de télévision, Comment regarder

La séquence de 21 matchs sans défaite du Real Madrid s’est écroulée en milieu de semaine. Maintenant, Osasuna est sur le point de capitaliser quand il accueillera l’équipe de Zinedine Zidane lors de la semaine 23 de la Liga dimanche. Eden Hazard pourrait faire son retour dans la formation du Real après 10 semaines d’absence avec une fracture capillaire au pied, et il serait un ajout bienvenu après la première défaite de Los Blancos depuis octobre.

Osasuna contre Real Madrid

Quand: Dimanche 9 février

Emplacement: Estadio El Sadar

Temps: 10 h 00 HE

LA TÉLÉ: être au sport

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Composition possible du Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vazquez, Benzema, Isco

La seule médaille d’argent pour Zidane est que son équipe reste trois points devant Barcelone au sommet de la Liga après sa défaite 4-3 en Copa del Rey contre la Real Sociedad jeudi. Martin Odegaard est revenu hanter son ancien club et a marqué le premier but, alors que La Real a pris une avance de 4-1 au Santiago Bernabeu, avec Rodrygo et Nacho marquant chacun dans les neuf dernières minutes. Le Real espérera plus de succès à l’Estadio El Sadar de Pampelune, où il a gagné par deux buts lors de chacune de ses deux dernières visites.

Le dernier point de championnat d’Osasuna contre le Real est survenu après un match nul 2-2 à domicile en décembre 2013, bien que l’équipe ait depuis perdu six rencontres consécutives, chacune avec une marge d’au moins deux buts.

Los Rojillos occupe le 11e rang du classement et pourrait grimper dans la première moitié avec une victoire choquante lors de la semaine 23, mais cela nécessiterait également une défaite de Grenade à l’Atletico Madrid samedi pour se matérialiser.

L’attaquant d’Osasuna Chimy Avila est un énorme absent pour l’hôte de dimanche après avoir rompu son ligament croisé antérieur fin janvier. L’Argentin avait inscrit neuf buts et deux passes décisives en Liga cette saison avant le coup d’envoi en tant que plus gros contributeur offensif de l’équipe de loin.

Le milieu de terrain Oier et l’ailier Kike Barja manqueront également l’équipe de Jagoba Arrasate en raison d’une blessure.

Avec Hazard s’approchant d’un retour à la pleine forme, Marco Asensio semble être le seul problème de blessure majeur au Bernabeu. Raphael Varane devrait être rétabli dans le XI à la place d’Eder Militao après avoir été un remplaçant inutilisé contre la Sociedad, apportant de l’acier très nécessaire à l’arrière.

Osasuna a perdu deux matches à l’approche de la semaine 23 (tous deux à l’extérieur) mais est invaincu à deux reprises à domicile et espère que le confort dans le nord de l’Espagne pourrait provoquer un bouleversement par rapport aux leaders.

Gamme de départ possible pour Osasuna:

Herrera; Vidal, U Garcia, D Garcia, Estupinan; Brasanac, Perez; Ibanez, R. Garcia, Torres; Gallego

