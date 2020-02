Chaîne de télévision, Comment regarder

Les Clippers et les Celtics entrent en collision dans une bataille entre deux des meilleures équipes de la NBA. Ces deux équipes se sont rencontrées en novembre au Staples Center et les Clippers sont repartis avec une victoire palpitante de 107-104 en prolongation. Qui quittera TD Garden avec une victoire de renom à la veille de la pause des étoiles?

Clippers contre Celtics

Quand: Jeudi 13 février

Temps: 20:00. ET

LA TÉLÉ: TNT

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Pour Los Angeles, ce concours marque son quatrième et dernier match du road trip. Les Clippers, qui occupent le troisième rang du classement de la Conférence de l’Ouest avec un dossier de 37-17, totalisent en moyenne 115 points par match en février. Kawhi Leonard a une moyenne de 27,1 points par match, 7,5 rebonds et 5,2 passes cette saison, tandis que Paul George connaît également une saison incroyable, avec une moyenne de 22,6 PPG, 6,1 rebonds et quatre passes. Le gardien de but Lou Williams et l’attaquant de puissance Montrezl Harrell marquent également en moyenne près de 20 points par match pour cette attaque à indice d’octane élevé. Williams avait 27 points la première fois que ces deux équipes se sont rencontrées. Les Clippers ont récemment renforcé leur composition en ajoutant Marcus Morris des Knicks dans un échange à la date limite. Morris était en moyenne de 19,3 points et 5,4 rebonds par match.

Les Celtics de Boston ont chauffé au rouge, remportant sept de leurs huit derniers matchs. Les Rockets ont battu la séquence de sept victoires consécutives des Celtics mardi, battant Boston 116-105. Les Celtics ont débuté le mois de février avec une victoire de 21 points sur les 76ers et ont récemment devancé Oklahoma City sur la route 112-111. L’équipe sera représentée à Chicago au match des étoiles par Jayson Tatum et le gardien Kemba Walker, qui totalisent en moyenne 22 points par match. Walker est un quadruple joueur d’étoiles et fait partie intégrante de cette équipe, qui se classe troisième derrière les Bucks et les Raptors dans la Conférence de l’Est. C’est une porte tournante de repos et de blessures pour l’équipe de Brad Stevens, mais en pleine force, c’est l’une des meilleures de la ligue.

