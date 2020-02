Chaîne de télévision, Comment regarder

La NBA regorge de jeunes talents et les jeunes stars les plus brillantes de la ligue auront une chance de briller dans le match des étoiles montantes de la NBA 2020. Avec les meilleurs choix dans les dernières ébauches faisant équipe avec des stars de la ligue, ce jeu est sûr de présenter des affichages passionnants d’athlétisme de ceux qui ont les meilleurs avenirs de la ligue en ce moment.

Jeu des étoiles montantes

Quand: Vendredi 14 février

Temps: 21h00. ET

LA TÉLÉ: TNT

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Ce concours présente un format qui oppose les étoiles montantes des États-Unis à celles du reste du monde. Le leader de l’équipe mondiale est Luka Doncic, qui a capté l’attention de toute la ligue en tant que meneur des Dallas Mavericks. Doncic est rejoint notamment par DeAndre Ayton des Phoenix Suns et Shai Gilgeous-Alexander de l’Oklahoma City Thunder. Avec les compétences de distribution de balles de Doncic et RJ Barrett étant idéales pour un match d’exhibition comme celui-ci, Team World devrait avoir beaucoup de regards ouverts.

Team USA a également une puissance de feu sur tout le terrain, car ils sont dirigés par le trio redoutable de Trae Young, Ja Morant et Zion Williamson. Young a été sélectionné comme membre de l’équipe des Étoiles montantes, en plus d’être nommé en tant que réserve pour le match des étoiles. Pendant ce temps, Morant et Williamson ont été à la hauteur du battage médiatique d’être les deux premiers choix lors du repêchage de la NBA de l’année dernière, car ils ont ressemblé à des stars pour leurs équipes respectives tout au long de la première moitié de la saison.

