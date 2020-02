Barcelone vs Getafe : Chaîne de télévision, Comment regarder

Par: FTW Staff |

15 février 2020 08h00

La Liga revient ce week-end avec Barcelone ayant la chance de gagner samedi et de mettre la pression sur le Real Madrid, mais ce ne sera pas facile contre Getafe, l’équipe la plus chaude du football espagnol.

Barcelone vs Getafe

Quand: Samedi 15 février

Temps: 10:00 ET

LA TÉLÉ: être au sport

La victoire de Barcelone au Real Betis dimanche a été cruciale, non seulement parce qu’elle les a maintenus proches du Real Madrid au classement, mais aussi parce que c’était la première victoire à l’extérieur du Barça en près de trois mois. Il a aidé l’équipe sauter un obstacle mental qu’il ne peut pas gagner sur la route. Maintenant, Barcelone peut et l’équipe est de retour au Camp Nou, où il n’a pas perdu un match pendant toute la saison, marquant généralement buts en grappes.

Le défi pour le Barça est de le faire contre Getafe, l’équipe la plus chaude de la Liga, qui a remporté quatre matchs de suite sans encaisser de but. Getafe est la troisième meilleure équipe sur la route et possède une défense très solide et une contre-attaque efficace. Avec une équipe du Barça encore en construction avec le nouvel entraîneur Quique Setién qui peut être ouvert aux compteurs, Getafe a un plan de match très simple avec un potentiel dévastateur. C’est le match du week-end en Liga.

