Chaîne de télévision, Comment regarder

Frank Lampard accueillera mardi l’ancien ennemi Mikel Arteta à Stamford Bridge, son équipe de Chelsea espérant vaincre Arsenal pour la troisième rencontre consécutive de la semaine 24.

Les Gunners se sont rendus tard dans une amère défaite de 2-1 à domicile contre Chelsea en décembre, et les Blues sont rentrés chez eux en milieu de semaine après une troisième victoire consécutive au Bridge, toutes compétitions confondues.

Chelsea contre Arsenal

Quand: Mardi 21 janvier

Temps: 15 h 15 ET

LA TÉLÉ: NBCSN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Cette première rencontre entre Lampard et Arteta oppose deux géants du derby qui luttent pour la cohérence l’un contre l’autre dans un test qui aura probablement de grandes ramifications sur la course à la qualification européenne. Chelsea est quatrième et possède un coussin de cinq points sur sa menace la plus proche, Manchester United, tandis que les Gunners sont 10 points plus bas à la 10e place et ont remporté deux fois lors de leurs 15 derniers matchs de championnat.

Arsenal fait le court voyage dans l’ouest de Londres après avoir tiré ses deux derniers matchs, s’attaquant tard à domicile à Sheffield United samedi lorsque les Blades soutiendront qu’ils méritent le résultat 1-1.

Jorginho et Tammy Abraham ont chacun frappé dans les sept dernières minutes à l’Emirates Stadium il y a trois semaines pour dévaster l’hôte, qui menait depuis la 13e minute après la percée de Pierre-Emerick Aubameyang.

Le capitaine d’Arsenal est suspendu pour le match en milieu de semaine et Gabriel Martinelli semble prêt à être à nouveau en mode attaque après avoir marqué son deuxième but en quatre départs en Premier League contre Sheffield. Pendant ce temps, Lampard a déclaré lors d’une conférence de presse que la star Christian Pulisic sera absent pendant quelques semaines.

La nouvelle star de l’arrière droit, Reece James, est incertaine pour le match à domicile après avoir boité à la 75e minute à St. James’s Park. Marcos Alonso est en voie de remise en forme et pourrait battre Emerson à l’arrière gauche, avec Cesar Azpilicueta susceptible de revenir à l’arrière droit si James manque. Sead Kolasinac et Reiss Nelson rateront le choc avec des blessures à la cuisse et aux ischio-jambiers, respectivement.

Sokratis Papastathopoulos pourrait revenir en défense centrale après avoir raté le match nul de samedi en raison d’une maladie, tandis que Kieran Tierney et Calum Chambers restent à l’écart.

Chelsea a battu Arsenal lors de sept de ses huit dernières rencontres de Premier League et Lampard cherchera à faire ses preuves en tant que prodige managérial de la nouvelle classe.

