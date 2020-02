Chaîne de télévision, Comment regarder

Par: FTW Staff |

Après un week-end d’ouverture passionnant de la XFL remaniée, les Vipers de Tampa Bay et les Dragons de Seattle entrent dans la semaine 2 à la recherche d’une victoire samedi après avoir perdu leurs matchs d’ouverture de la saison. Tampa Bay pourra-t-il exécuter en attaque ou Seattle limitera-t-il les chiffres d’affaires pour gagner?

Tampa Bay Vipers contre Seattle Dragons

Quand: Samedi 15 février

Temps: 17h00. ET

LA TÉLÉ: RENARD

Tampa Bay semblait tirer sur tous les cylindres derrière le quart-arrière Aaron Murray pour commencer le match du week-end dernier contre les New York Guardians. Cependant, l’interception de Murray dans la zone des buts s’est révélée être un signe de ce qui se passerait le reste du match dans une défaite de 23-3. Murray a été limogé trois fois et a effectué moins de la moitié de ses passes. Cependant, du côté positif, Tampa Bay a réalisé 47% de ses troisièmes conversions et a effectué quatre déplacements dans la zone rouge. Ce sont trois chiffres d’affaires qui se sont révélés être un tueur.

Seattle a peut-être eu plus de succès en attaque que Tampa Bay, mais il a tout de même fallu une défaite de 31-19 aux DC Defenders. Le quart-arrière Brandon Silvers a marqué 21 pour 40 avec 217 verges par la passe et trois touchés, mais il a réussi deux interceptions. Kenneth Farrow et Ja’Quan Gardner ont combiné pour 97 verges en 16 courses. Il sera intéressant de voir si les deux temps intermédiaires seront à nouveau samedi ou si les entraîneurs choisissent de donner plus de clichés à l’un des coureurs. Le receveur large Austin Proehl avait cinq attrapés pour 88 verges et deux touchés, dont un attrapé-course de 57 verges.

